STP aclara que el incremento de la informalidad en julio es un fenómeno estacional recurrente

Comercio informal (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que durante el mes de julio se registra un crecimiento en la población ocupada en la informalidad que no constituye un evento inédito ni una ruptura de tendencia, sino un ajuste temporal característico de mediados de año.

Este comportamiento se constata al comparar los períodos recientes: en julio de 2024 la informalidad aumentó en 1,150,279 personas; en julio de 2025 ascendió a 1,166,641 personas; y en julio de 2026 el incremento fue de 1,083,880 personas, una cifra muy similar e incluso ligeramente menor a la de los dos años anteriores.

Se señaló, que al revisar la serie histórica de variaciones mensuales entre los años 2005 y 2026, el mes de julio refleja de forma consistente uno de los mayores aumentos en la informalidad, con un promedio histórico de 513 mil personas, nivel únicamente superado por las fluctuaciones de octubre.