Profepa determina que los 130 animales silvestres asegurados en Tamaulipas se encuentran en condiciones favorables

La Profepa informó que realizó el dictamen en materia de vida silvestre de los 135 ejemplares asegurados el pasado jueves durante un cateo en Tamaulipas.

A través de su Oficina de Representación en Tamaulipas, coadyuvó con la Fiscalía General de la República, la dependencia realizó la identificación de más de 130 ejemplares de vida silvestre.

Se informó que 90 de ellos se encuentran con estatus de protección a nivel nacional o internacional, al estar listados por la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Durante la valoración pericial se determinó que los ejemplares se encuentran, en términos generales, en condiciones físicas y de salud favorables. Entre estos, destacan especies de grandes carnívoros, como son hienas y jaguares, así como primates y monos araña.

La Profepa señaló la importancia de mantener las condiciones de manejo, alimentación y cuidado de los ejemplares, en tanto se determina el lugar más adecuado para su destino final, mientras que la Procuraduría coadyuva brindando asesoría y orientación especializada