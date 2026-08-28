Beatriz Mojica señala que persisten el racismo y clasismo en México

La aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que el racismo y el clasismo continúan presentes en México, por lo que consideró necesario mantener la lucha contra estas prácticas y promover una sociedad con mayor igualdad.

La política guerrerense realizó estas declaraciones durante su participación en un homenaje a la activista estadounidense Angela Davis, reconocida por su lucha contra el racismo, la discriminación y las desigualdades sociales.

Durante el encuentro, Mojica destacó la importancia de reconocer la trayectoria de Davis y las causas que ha defendido a lo largo de su vida. Consideró que su lucha continúa siendo un referente para las personas que buscan combatir diferentes formas de discriminación.

La participación de Beatriz Mojica ocurrió en el marco de las actividades relacionadas con la visita y homenaje a Angela Davis. La legisladora destacó que los problemas relacionados con el racismo y el clasismo no pertenecen solamente al pasado, sino que continúan formando parte de la realidad social del país.

Mojica señaló que México todavía enfrenta situaciones en las que las personas pueden ser discriminadas debido a su origen, condición social, apariencia o pertenencia a determinados grupos.

Ante este panorama, consideró importante continuar generando conciencia sobre estas problemáticas y promover acciones que permitan avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La política guerrerense también destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia de personas que han participado en movimientos sociales y que han dedicado parte de su vida a defender los derechos de grupos que han enfrentado discriminación.

En ese sentido, consideró que la figura de Angela Davis tiene relevancia porque representa una lucha histórica contra el racismo y las desigualdades.

El homenaje también sirvió como espacio para reflexionar sobre los retos que todavía existen en México y en otras partes del mundo en materia de igualdad y derechos sociales.

Mojica afirmó que reconocer estas problemáticas permite abrir espacios para discutirlas y buscar soluciones desde diferentes sectores de la sociedad.La participación de la aspirante de Morena también se da en un contexto político en Guerrero, donde diferentes perfiles han comenzado a fortalecer sus actividades y presencia pública rumbo a los procesos internos del partido.

En este escenario, Mojica ha planteado la necesidad de mantener una agenda relacionada con la transformación social y con la atención de problemas que afectan a diferentes sectores de la población. Durante el homenaje, la figura de Angela Davis fue retomada como ejemplo de organización y resistencia frente a las desigualdades. Su trayectoria ha estado relacionada con diferentes movimientos sociales y con la defensa de los derechos de grupos históricamente discriminados. Para Beatriz Mojica, recordar estas luchas permite observar que todavía existen retos pendientes en materia de igualdad.

La política guerrerense sostuvo que combatir el racismo y el clasismo requiere de una participación constante de la sociedad y de las instituciones, además de generar condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. El encuentro también permitió destacar la importancia de la cultura, la educación y la participación social para cuestionar prácticas discriminatorias que pueden mantenerse en distintos espacios.

Mojica reiteró su postura de que México debe avanzar hacia una sociedad donde las diferencias sociales, económicas o de origen no sean motivo de discriminación. El homenaje a Angela Davis representó así un espacio para hablar sobre la lucha contra el racismo y el clasismo, pero también para reflexionar sobre los problemas que todavía persisten en el país.