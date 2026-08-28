Carlos Torres Piña asegura que continúa recorriendo Michoacán mientras Morena define candidatura

Carlos Torres Piña, aspirante a encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, afirmó que se mantiene tranquilo y continúa recorriendo el estado, mientras Morena avanza en sus definiciones internas rumbo al proceso electoral de 2027.

El político michoacano señaló que su trabajo continúa enfocado en mantener contacto con la ciudadanía y conocer las necesidades de las diferentes regiones del estado. De acuerdo con sus declaraciones, no existe preocupación por el proceso interno del partido, por lo que mantiene sus actividades de manera normal. Torres Piña destacó que seguirá recorriendo distintos municipios de Michoacán para dialogar con habitantes y presentar su visión sobre el futuro del estado.

El aspirante consideró que en este momento es importante mantener la calma y continuar trabajando, mientras se espera que Morena determine los tiempos y mecanismos que utilizará para definir a quien encabezará los trabajos de la llamada Cuarta Transformación en la entidad. La definición interna de Morena forma parte de los preparativos rumbo a las elecciones de 2027, proceso en el que diferentes perfiles políticos buscan posicionarse y participar en la construcción del proyecto del partido.

Torres Piña ha mantenido una presencia constante en diferentes regiones de Michoacán mediante recorridos y reuniones con ciudadanos. Su mensaje se ha centrado en la importancia de mantener la cercanía con la población y conocer directamente las condiciones que existen en los municipios. El aspirante señaló que continuará con estas actividades independientemente de las decisiones que tome Morena sobre el proceso interno.

La definición de la candidatura será uno de los temas políticos que cobrarán mayor relevancia conforme avance el calendario electoral. Sin embargo, Torres Piña aseguró que por ahora su prioridad es seguir trabajando en territorio. El también político michoacano ha destacado la importancia de recorrer las comunidades para escuchar a la población y conocer sus principales preocupaciones. Esta estrategia busca mantener una relación directa con los ciudadanos y fortalecer su presencia en el estado.

Mientras tanto, dentro de Morena se mantiene el proceso de definición de los perfiles que podrían participar en las elecciones de 2027. Los aspirantes deberán esperar los mecanismos y tiempos que establezca el partido para conocer cómo se realizará la selección. Torres Piña afirmó que no pretende adelantarse a las decisiones de Morena y que continuará realizando sus actividades de manera tranquila.

El mensaje también busca transmitir confianza entre sus simpatizantes y las personas que lo han acompañado durante sus recorridos por Michoacán. El político sostuvo que seguirá trabajando en territorio y que será respetuoso de las determinaciones que tome el partido.

Las elecciones de 2027 serán importantes para Michoacán debido a que se renovarán distintos cargos de elección popular. Por ello, los movimientos de los diferentes grupos políticos han comenzado a generar atención dentro del estado. En este contexto, los recorridos de Torres Piña forman parte de las actividades que realizan los diferentes aspirantes para mantener contacto con la población y dar a conocer sus propuestas y posiciones políticas.

Por ahora, el aspirante a encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación aseguró que se encuentra tranquilo y continuará recorriendo Michoacán. Su postura es esperar los tiempos establecidos por Morena y mantener el trabajo con la ciudadanía, mientras avanza el proceso interno para definir al perfil que representará al movimiento en la entidad.

De esta manera, Carlos Torres Piña mantiene sus actividades políticas en Michoacán y busca continuar cerca de la población, a la espera de que Morena establezca las reglas y fechas para la definición de su candidatura rumbo a 2027.