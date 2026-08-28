Consolida Tamaulipas liderazgo nacional en asistencia social

Villarreal indicó que la cobertura de esta política de salud y asistencia social continuará ampliándose durante 2026.

Tamaulipas figura hoy día como punta de lanza en la atención a la población prioritaria, al ocupar, durante tres años consecutivos, el primer lugar del país en procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

En el contexto de este logro, el gobernador del estado, Américo Villarreal, destacó que este resultado refleja el alcance de las acciones de salud y asistencia social como producto del trabajo coordinado entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Tamaulipas y una sociedad participativa y colaborativa en beneficio de la población; “Me da mucho gusto ver que a Tamaulipas cada vez le está yendo mejor y que podemos decir que trabajando en forma conjunta con los ayuntamientos de estos municipios, el Gobierno Federal y un gobierno estatal, municipal y una sociedad participativa y colaborativa podemos hacer grandes cosas”, manifestó.

Durante la presente administración estatal se han destinado 216 millones 201 mil 204 pesos a acciones de salud y asistencia social en Tamaulipas, recursos que han permitido acercar cirugías de cataratas, prótesis de rodilla, cadera y mamarias, equipamiento diagnóstico de alta especialidad, ambulancias, procesadores de sonido para implantes cocleares, auxiliares auditivos y aparatos funcionales de movilidad.

En consonancia, el mandatario celebró que al cierre de 2025, Tamaulipas ocupó, por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos, entre ellos cirugías de cataratas, rodilla y cadera. También alcanzó el quinto lugar nacional en procedimientos no quirúrgicos, que comprenden la entrega de aparatos funcionales, auxiliares auditivos y lentes de armazón.

El logro fue anunciado en el marco de la entrega de procesadores de sonido y apoyos funcionales a habitantes de la región sur del estado, en virtud de ello el gobernador reconoció el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el trabajo coordinado que ha permitido lograr avances sustantivos en beneficio de la población de atención prioritaria. Aseveró que tales avances reflejan la visión de su administración, en sintonía con el proyecto federal: colocar en el centro a las personas y acercar los servicios médicos, procedimientos especializados y apoyos funcionales a quienes más los necesitan.

Los aparatos entregados pueden llegar a costar, a precio de lista, de 25 a 30 mil pesos cada uno

Por su parte, Francisco Caballero García, director de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, resaltó la calidad de los apoyos entregados, particularmente de los auxiliares auditivos, cuyo costo comercial puede representar un gasto considerable para las familias.

“Estamos entregando apoyos de los mejores que hay en el mundo. Por ejemplo, estamos otorgando auxiliares auditivos hechos en Dinamarca, especialmente para personas que requieren este tipo de auxiliares y con la mejor calidad, certificados por el Instituto Nacional de Rehabilitación”, sostuvo.

Los aparatos entregados pueden llegar a costar, a precio de lista, de 25 a 30 mil pesos cada uno; “nosotros les estamos entregando dos a cada paciente, lo que significa una gran ayuda para todas y todos los mexicanos que lo requieren”, señaló Caballero.

Adicionalmente, como parte de esta estrategia de atención, se entregaron 1,613 apoyos directos a habitantes de la zona conurbada de Tampico y a pacientes provenientes de diferentes regiones del estado. Entre ellos se encuentran 41 procesadores de sonido destinados a pacientes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Gómez Farías, Guerrero, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Ciudad Victoria.

Además se entregaron 960 auxiliares auditivos, 386 aparatos funcionales y 226 lentes de armazón graduados para población de la zona conurbada. Villarreal indicó que la cobertura de esta política de salud y asistencia social continuará ampliándose durante 2026. Y, para 2027, adelantó que se tiene prevista la entrega de 2,964 auxiliares auditivos, 1,543 aparatos funcionales y 1,680 lentes de armazón en los 43 municipios de la entidad.