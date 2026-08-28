Tamaulipas proyecta construcción de 79 mil nuevas viviendas

Construcción de viviendas en Tamaulipas

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 78 mil 898 nuevas viviendas en Tamaulipas, con proyectos que se desarrollarán desde la frontera hasta el sur del estado y que representan inversiones estimadas en más de 49 mil millones de pesos.

La estrategia es impulsada por los gobiernos federal y estatal, la cual considera 20 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 58 mil 898 mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El gobierno estatal participa con la aportación y gestión de terrenos, infraestructura y urbanización, además de coordinar acciones con la Federación y los municipios para facilitar el desarrollo de los proyectos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya indicó que las familias beneficiadas con el Programa de Vivienda viven en mejores condiciones, con seguridad en su patrimonio, en un sitio que irá progresivamente formando parte de un entorno urbano más ordenado, con todos los servicios básicos y más seguro.

“Gracias a esta iniciativa contenida en el Programa federal de Vivienda para el Bienestar, es sin duda el programa más importante en esta materia en la historia del país, el cual, nos ha dicho la Presidenta, tendrá un alcance de hasta 12 millones de familias, porque sí, se trata de construir nuevas viviendas pero también de entregar escrituras y constancias de finiquito de crédito que antes eran impagables para quien tenía una vivienda”, declaró el mandatario estatal.

De acuerdo con el gobierno estatal, la vertiente de Conavi ya tiene 2 mil 994 viviendas en construcción en nueve municipios: Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, Hidalgo, Victoria, El Mante, González y Altamira.

Para 2027 se prevé iniciar otras 7 mil 374 viviendas, mientras que el programa tiene como objetivo ampliar su cobertura hasta alcanzar 29 municipios de la entidad.

Uno de los principales proyectos se encuentra en Matamoros, donde en el fraccionamiento Las Alamedas se construyen mil 889 viviendas individuales. El gobierno estatal reveló que se trata del desarrollo más grande del país bajo este esquema de vivienda individual de Conavi.

En esta vertiente, autoridades estatales han aportado 3 mil 645 lotes, equivalentes a cerca de 70 hectáreas, y puso a disposición de desarrolladores otros 2 mil 411 terrenos.

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), también participa en la construcción de infraestructura eléctrica para más de 8 mil viviendas. Los municipios de Abasolo, Casas, Soto la Marina y Ocampo han contribuido con terrenos para ampliar el programa.

La inversión estimada de los proyectos correspondientes a Conavi asciende a 12 mil 400 millones de pesos, conformado por actividades de construcción, adquisición de materiales, servicios y urbanización.

Hasta el momento, el instituto cuenta con 34 proyectos aprobados que suman 45 mil 630 viviendas, equivalentes a 77.5 por ciento de la meta establecida para Tamaulipas.

Reynosa cuenta con la mayor cantidad de viviendas proyectadas, con 18 mil 807; seguida de Nuevo Laredo, con 11 mil 533; Altamira, con 10 mil 365; Matamoros, con 8 mil 336; Victoria, con 7 mil 439; Río Bravo, con mil 244, y El Mante, con mil 174.

Los proyectos se concentran principalmente en ciudades fronterizas y zonas industriales, donde una reúne parte importante de la actividad laboral, comercial y logística de la entidad.

En conjunto, las inversiones previstas por Conavi e Infonavit superan los 49 mil 325 millones de pesos, sin considerar las aportaciones de los gobiernos estatal y municipales en materia de suelo e infraestructura.