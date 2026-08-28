Tigres, Cemex y UANL reconocen a estudiantes de excelencia con beca para mejorar sus viviendas

Lo que parecía ser una noche más de futbol en el estadio de Tigres, conocido como “El Volcán”, se convirtió en una experiencia especial para 10 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quienes recibieron una noticia que ayudará a mejorar las condiciones de sus hogares.

Los jóvenes fueron reconocidos con la Beca Mejoramiento de Vivienda Tigres, un apoyo que se entrega a estudiantes de excelencia académica que, además de mantener un buen rendimiento escolar, enfrentan alguna situación de vulnerabilidad relacionada con las condiciones de su vivienda.

La sorpresa ocurrió el pasado viernes 21 de agosto, durante el partido entre Tigres y Atlante. Los estudiantes fueron invitados al Estadio Universitario y, antes de que comenzara el encuentro, fueron llevados hasta la cancha. Desde ese lugar, los jóvenes pudieron observar las pantallas gigantes del estadio, donde se proyectó un video en el que se les informó que habían sido seleccionados como beneficiarios de la edición 2026 de esta beca.

La noticia provocó la reacción de la afición, que recibió a los estudiantes con una ovación y reconoció su esfuerzo académico. Para los jóvenes, el momento representó no solamente un reconocimiento a sus estudios, sino también la oportunidad de contar con mejores espacios para vivir y continuar con su preparación profesional. La iniciativa surgió en 2014 y tiene como objetivo apoyar a estudiantes de excelencia que se encuentren activos y matriculados en la UANL, pero que también acrediten alguna situación de vulnerabilidad en sus viviendas.

Para seleccionar a los beneficiarios, la Fundación UANL, Fundación Tigres y Cemex realizan un proceso que incluye entrevistas con los estudiantes y visitas a sus hogares. De esta manera, las organizaciones conocen directamente las condiciones en las que viven y determinan quiénes pueden recibir el apoyo.

El programa busca que los estudiantes puedan tener viviendas en mejores condiciones, ya que contar con espacios adecuados puede favorecer sus actividades escolares y su bienestar personal. Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que este tipo de acciones tienen beneficios que van más allá de la reparación o mejoramiento de una casa.

Explicó que al ayudar a que los jóvenes tengan lugares más adecuados para vivir y estudiar también se contribuye a mejorar su bienestar y el de sus familias. Además, señaló que Cemex trabaja junto con sus aliados para impulsar acciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas y de las comunidades.

En las próximas semanas, los hogares de los 10 estudiantes beneficiados serán intervenidos para realizar las mejoras correspondientes. Con ello, se espera que los cambios tengan un efecto positivo no solamente en los jóvenes, sino también en las personas que forman parte de su círculo familiar.

De acuerdo con la información del programa, el mejoramiento de las viviendas puede generar beneficios relacionados con la salud, el bienestar emocional y la integración familiar.

Con esta edición de la beca, Tigres, Cemex y la UANL mantienen una colaboración enfocada en apoyar a estudiantes que destacan por su desempeño académico, pero que también necesitan respaldo para mejorar sus condiciones de vida.

Cemex, que conmemora 120 años de su nacimiento, reafirmó así su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones y contribuir, mediante alianzas con otras organizaciones, a la construcción de mejores comunidades.