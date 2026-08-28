Fiscalía de Michoacán pide celulares de Carlos Manzo a su viuda por tercera ocasión

Grecia Quiroz García Alcaldesa de Uruapan (Juan José Estrada Serafín)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán solicitó por tercera ocasión a Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo Rodríguez, los teléfonos celulares que utilizaba el exalcalde antes de ser asesinado.

De acuerdo con la Fiscalía, los dispositivos son requeridos para realizar peritajes y obtener información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el centro de Uruapan.

La dependencia también informó que Grecia Quiroz fue notificada sobre los avances de las investigaciones en su calidad de víctima indirecta.

El nuevo requerimiento ocurre después de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular de Carlos Manzo, ampliara su declaración ministerial y señalara una presunta relación entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario del Ayuntamiento de Uruapan, actualmente detenido por su probable participación en el caso.

Según los señalamientos incorporados a la investigación, García Rivero habría sido recomendado para incorporarse al gobierno municipal y posteriormente retomó actividades dentro del Ayuntamiento después del asesinato de Manzo. Estos elementos deberán ser corroborados por la Fiscalía para determinar si tienen alguna relación con el homicidio.

Grecia Quiroz cuestiona nuevos señalamientos

Ante la ampliación de declaración de la exsecretaria de Manzo, Grecia Quiroz cuestionó que los nuevos señalamientos hayan sido presentados varios meses después del asesinato de su esposo.

“¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”, declaró la alcaldesa ante medios de comunicación.

Quiroz también cuestionó por qué Méndez Rodríguez habría esperado tanto tiempo para proporcionar información que, de acuerdo con su propio testimonio, conocía de primera mano.

La presidenta municipal de Uruapan reiteró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y solicitó nuevamente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

Asimismo, ha sostenido que sus encuentros con funcionarios federales corresponden a labores de coordinación relacionadas con el municipio.

¿Qué se investiga sobre los celulares de Carlos Manzo?

El acceso a los teléfonos del exalcalde forma parte de los elementos que la Fiscalía busca incorporar a sus investigaciones, pues la dependencia pretende obtener información mediante análisis periciales que puedan aportar datos sobre las comunicaciones, contactos u otros elementos relevantes para establecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

El tema cobró mayor relevancia luego de que Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde, solicitara a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, que la Federación atraiga la investigación.

Entre los argumentos expuestos se encuentra el señalamiento de que los teléfonos de Carlos Manzo habrían sido retirados de la escena del crimen de manera irregular y que no fueron entregados inicialmente a la Fiscalía estatal.

Estos señalamientos forman parte de las versiones que deberán ser corroboradas por las autoridades.