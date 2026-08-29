Más de 2 mil 100 cabalgantes participan en la Cabalgata de la Unidad en Tamaulipas

Más de 2 mil 100 cabalgantes de diferentes regiones de Tamaulipas participaron en la Cabalgata de la Unidad, actividad encabezada por el gobernador Américo Villareal Anaya y realizada como parte de las celebraciones por las asambleas sobre soberanía, libertad y unidad del pueblo mexicano.

El evento se realizó después de que se llevaron a cabo asambleas en los 43 municipios de Tamaulipas, atendiendo la convocatoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los participantes recorrieron algunas de las principales vialidades de Ciudad Victoria, en una actividad que reunió a familias, asociaciones de charros, representantes de diferentes sectores y autoridades de todo el estado.

Durante la cabalgata participaron alcaldes y alcaldesas de los 43 municipios, senadores, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de sectores productivos y familias tamaulipecas. La actividad tuvo como uno de sus principales objetivos mostrar unidad y respaldo a la defensa de la soberanía nacional, así como al proyecto de transformación que encabeza el Gobierno de México.

Durante su mensaje en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, el gobernador Américo Villarreal hizo un llamado a mantener la unidad y continuar trabajando por el desarrollo de Tamaulipas y del país. El mandatario estatal destacó la importancia de sentirse orgullosos de ser mexicanos y señaló que la unidad debe ser una de las principales fortalezas para continuar trabajando por el bienestar de la población. También hizo referencia a los colores de la bandera mexicana y a los valores que representan dentro del mensaje que compartió con los participantes.

Villarreal Anaya reconoció la participación de los cabalgantes, alcaldes, legisladores, asociaciones de charros y personas que viajaron desde otros estados para formar parte de esta actividad. La cabalgata también permitió reunir a las familias tamaulipecas en torno a una de las tradiciones más representativas del estado. El recorrido fue organizado con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y buscó combinar la participación ciudadana con las tradiciones y la identidad de Tamaulipas.

A lo largo de la actividad, los participantes expresaron su respaldo al proyecto de nación encabezado por Claudia Sheinbaum y al gobierno estatal de Américo Villarreal. La Cabalgata de la Unidad representó también el cierre de las asambleas realizadas en los 43 municipios, en las que se promovió la participación de los habitantes y el diálogo sobre temas relacionados con la soberanía nacional.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, estos encuentros permitieron que habitantes de las diferentes regiones del estado expresaran su postura a favor de la unidad nacional y de la defensa de México. Durante la jornada, el gobernador también inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que busca mejorar la conectividad y movilidad en Ciudad Victoria. La inauguración se realizó durante el recorrido y fue presentada como parte de las acciones de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de traslado de las familias.

Con ello, el Gobierno estatal destacó que la transformación no solamente se relaciona con actos públicos, sino también con obras que buscan atender las necesidades de la población. Después del recorrido, los participantes se reunieron en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, donde se realizó un encuentro de convivencia para concluir la jornada.

La actividad reunió a representantes de diferentes regiones y sectores de Tamaulipas, además de familias que participaron en el recorrido. El Gobierno estatal señaló que la participación de más de 2 mil 100 cabalgantes demuestra la capacidad de organización y la importancia de mantener las tradiciones del estado.

La Cabalgata de la Unidad también sirvió para fortalecer la convivencia entre habitantes de diferentes municipios y destacar elementos de la identidad tamaulipeca. Con esta actividad, Tamaulipas concluyó una jornada relacionada con las asambleas realizadas en sus 43 municipios y refrendó, de acuerdo con las autoridades estatales, su respaldo a la soberanía nacional, la unidad y el proyecto de transformación.

El gobernador Américo Villarreal llamó finalmente a continuar trabajando de manera conjunta por Tamaulipas y por México, mientras que los participantes concluyeron la celebración con una convivencia en Ciudad Victoria.