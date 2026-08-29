Sigue pendiente caso de lavado contra exfiscal de Aguascalientes, a un año de denuncias

A un año de que el exfiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, y su sobrino, Aarón Elías Cruz Figueroa, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), no se conoce públicamente que el caso haya sido llevado ante un juez.

La denuncia fue registrada en agosto de 2025 ante la instancia de la Fiscalía General de la República (FGR) por señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y abuso de autoridad.

Exfiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega.

La denuncia derivó de documentación aportada por un particular, identificado como Alejandro Trejo, sobre operaciones bancarias entre Figueroa y su sobrino que contrastan con los ingresos reportados por el entonces fiscal en sus declaraciones patrimoniales.

Tan sólo entre el 18 y el 28 de octubre de 2019, Jesús Figueroa realizó cinco transferencias a Aarón por un total de 1 millón 560 mil pesos, cantidad equivalente al 82 por ciento de los ingresos que declaró haber recibido durante todo ese año.

En 2019, Figueroa reportó ingresos totales por alrededor de 1 millón 895 mil pesos, de los cuales poco más de 1.5 millones correspondían a su salario como titular de la Fiscalía.

En 2021, estados de cuenta incorporados a un juicio mercantil contra Alejandro Trejo registraron transferencias del exfiscal hacia su sobrino por 753 mil 57 pesos, mientras Aarón depositó al entonces fiscal 107 mil 200 pesos.

Para 2022, la dirección del dinero cambió de manera considerable: el sobrino transfirió a Figueroa 2 millones 175 mil 111 pesos mediante 17 depósitos, mientras el entonces funcionario envió a Aarón otros 350 mil pesos.

La investigación identificó la cuenta de Cruz Figueroa como una presunta “cuenta puente”, desde la cual se dispersaban recursos hacia integrantes del entorno familiar y distintas empresas.

Entre ellas aparecen Rhinno Smart, Merak Centro Médico e Insumos Maez, a las que Aarón transfirió aproximadamente 3.6 millones de pesos y de las cuales recibió alrededor de 3.5 millones.

Las tres empresas habían obtenido, en conjunto, contratos como proveedoras del IMSS y del ISSSTE por más de 220 millones de pesos.

El origen de los recursos adquirió mayor relevancia durante un conflicto por la construcción de una torre de departamentos en Sierra Hermosa 416, en Aguascalientes.

Aarón Elías Cruz Figueroa sostuvo haber invertido más de 21.7 millones de pesos en el proyecto inmobiliario. Sin embargo, durante el litigio, el empresario involucrado aseguró que Figueroa intervino personalmente para exigir la devolución de los recursos que inicialmente habían sido atribuidos a su sobrino.

Ese episodio forma parte de los elementos incorporados a las denuncias que dieron origen a las investigaciones contra ambos.

Las transferencias fueron verificadas mediante estados de cuenta y rastreos SPEI del Banco de México.

Hasta ahora, no se tiene conocimiento de que el exfiscal Jesús Figueroa haya comparecido o haya sido llamado ante algún juez por estos hechos.