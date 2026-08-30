INEA atiende a más de 481 mil personas durante administración de Sheinbaum

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atiende actualmente a 481 mil 818 personas como parte de la estrategia nacional de alfabetización y combate al rezago educativo, informó su director general, Armando Contreras Castillo.

Del total de personas atendidas, 132 mil 882 se encuentran aprendiendo a leer y escribir, 139 mil 190 cursan la primaria y 209 mil 746 estudian la secundaria.

Contreras Castillo destacó que México alcanzó un nivel de 3.8 por ciento de analfabetismo, uno de los porcentajes más bajos registrados en los últimos años. Sin embargo, advirtió que el problema persiste, pues alrededor de 3.9 millones de personas mayores de 15 años aún no saben leer ni escribir.

El titular del INEA señaló que el analfabetismo está estrechamente relacionado con las desigualdades y tiene una presencia importante en zonas rurales, comunidades indígenas y poblaciones que históricamente han tenido menor acceso a los servicios educativos.

Ante esta realidad, sostuvo que la institución debe acercarse a las personas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta los centros educativos. Actualmente, el INEA ofrece servicios educativos en 66 lenguas maternas, lo que, afirmó, responde a la diversidad cultural y lingüística del país.

En 2025, detalló, 189 mil 874 personas fueron alfabetizadas, cifra que representa más de siete veces el número registrado durante los cinco años anteriores. A 45 años de la creación del INEA, el funcionario consideró que uno de los principales retos es mantener una estrategia territorial que permita identificar a quienes aún no han tenido acceso a la educación.

Contreras Castillo, originario de Concepción Pápalo, Oaxaca, relató que su experiencia como maestro de primaria y posteriormente como presidente municipal de su comunidad influyó en su manera de entender el rezago educativo. Consideró que la educación no debe verse únicamente como una política pública, sino como una herramienta capaz de transformar a las personas y, a través de ellas, a las comunidades.

Explicó que aprender a leer y escribir en la edad adulta puede representar cambios profundos en la vida de una persona, desde poder leer un documento o una dirección hasta escribir su propio nombre. “El nombre es identidad”, afirmó al describir el impacto que tiene la alfabetización en la autonomía y dignidad de los beneficiarios.

El director del INEA también subrayó que la educación, por sí sola, no resuelve todas las desigualdades. A su juicio, debe articularse con políticas de salud, empleo, infraestructura, seguridad, conectividad y desarrollo económico, debido a que las familias enfrentan estas necesidades de manera simultánea.

En este sentido, sostuvo que la función del Estado no consiste en decidir el destino de las personas, sino en generar las condiciones para que puedan elegirlo. La educación, el acceso a la salud, la seguridad, internet, infraestructura y el empleo, señaló, son elementos que abren posibilidades para construir un proyecto de vida.

Finalmente, Contreras Castillo afirmó que el combate al rezago educativo constituye uno de los compromisos del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación y señaló que el INEA continuará trabajando bajo la prioridad de alfabetización establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.