Morena fortalece vínculo con comunidad mexicana en Los Ángeles

En un recorrido por diversos espacios emblemáticos de la comunidad mexicana en Los Ángeles, Alejandro Robles Gómez, titular de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior de Morena, refrendó el compromiso de mantener un vínculo directo y permanente con las y los connacionales que radican en Estados Unidos.

Acompañado por Héctor Osorio y Angélica Cortés, Robles Gómez visitó la Central de Abastos, así como mercados y almacenes ubicados en la zona de Olympic y Central, además de recorrer tradicionales callejones y otros puntos de encuentro de la comunidad mexicana.

Durante la jornada, los representantes de Morena saludaron a comerciantes, trabajadores y familias, además de distribuir ejemplares del periódico Regeneración para acercar información sobre las acciones y avances de la llamada Cuarta Transformación.

Robles Gómez sostuvo que el recorrido permitió constatar la cercanía y simpatía que existe entre numerosos connacionales en Los Ángeles con el proyecto que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con Morena.

“Bajo la conducción de su presidenta nacional, Ariadna Montiel, Morena refrenda su vocación de ser más movimiento que partido: una organización que camina, escucha y mantiene contacto directo con el pueblo, dentro y fuera de México”, afirmó.

El responsable de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior señaló que las comunidades mexicanas en Estados Unidos constituyen una parte fundamental de los vínculos entre México y sus connacionales, por lo que consideró necesario mantener una presencia cercana y permanente en territorio estadounidense.

Desde Los Ángeles, Robles Gómez continuará su recorrido por esta ciudad, que concentra una importante presencia de población mexicana, con el propósito de mantener contacto con las comunidades y difundir los avances y logros de la Cuarta Transformación.