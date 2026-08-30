Refrenda Beatriz Mojica compromiso con la unidad y la defensa de la soberanía en asamblea de Morena en Chilpancingo

Beatriz Mojica

Durante la Asamblea de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a la militancia a mantener la unidad del movimiento para consolidar la transformación en Guerrero.

Ante simpatizantes y militantes reunidos en el Teatro Hundido de la Alameda Central de Chilpancingo, Mojica Morga reconoció al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, por impulsar una asamblea que, dijo, representa un ejercicio de unidad e inclusión.

“Estas asambleas son para escucharnos porque la transformación tiene que llegar a cada rincón. A Guerrero hay que conocerlo, caminarlo, sentirlo, pero sobre todo amarlo”, expresó.

La morenista sostuvo que los avances de la transformación deben reflejarse directamente en los hogares y comunidades, y afirmó que Guerrero no puede construirse desde los escritorios, sino mediante el contacto permanente con la población.

Al referirse al gobierno de Claudia Sheinbaum, Mojica Morga destacó los resultados alcanzados durante sus primeros dos años de gestión y señaló que éstos dan continuidad al proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se sentó el piso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos está dando resultados”, afirmó.

En materia de soberanía nacional, la consejera nacional respaldó la postura de Sheinbaum frente a Estados Unidos y sostuvo que las decisiones sobre el país corresponden al pueblo mexicano.

“La soberanía es la decisión del pueblo, que ningún gobierno extranjero venga a querer mandar al pueblo de México. Colaboración sí, subordinación nunca. Aquí manda el pueblo de México. Presidenta, no estás sola”, manifestó.

Mojica Morga también llamó a quienes ocupen cargos públicos a asumirlos como una responsabilidad colectiva y no como una herencia personal, al considerar que el ejercicio del poder debe estar orientado al servicio de la ciudadanía.

“Quien reciba la confianza del pueblo debe tener un corazón generoso. Como decía Andrés Manuel, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente. No se reciben herencias personales, se recibe un compromiso colectivo”, subrayó.

En el encuentro estuvieron presentes Jacinto González Varona; Guadalupe Almazán Morales, enlace del Distrito 07 federal; Abel Basilio Victorino, enlace de Jóvenes de Morena Guerrero; y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aspirante a la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, además de otros liderazgos del partido.

La asamblea concluyó con un llamado a fortalecer la organización territorial, mantener la unidad de Morena y consolidar el proyecto de transformación en Guerrero.