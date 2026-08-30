Ulises Mejía destaca resultados del gobierno de Sheinbaum y llama a fortalecer la Transformación en Zacatecas

Ulises Mejía

Durante una Asamblea en Defensa de la Transformación, Ulises Mejía Haro, aspirante a coordinar los Comités en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas, destacó los resultados alcanzados durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que éstos demuestran que la honestidad como principio de gobierno se traduce en bienestar para la población.

El morenista retomó el mensaje que la Presidenta ha colocado como eje de su rendición de cuentas: “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, y afirmó que esta visión se refleja en el fortalecimiento de los programas sociales, el incremento de los salarios, así como en avances en materia de salud pública, educación, vivienda e infraestructura.

Mejía Haro también resaltó la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México, basada, dijo, en la atención a las causas y la construcción de paz.

De acuerdo con las cifras oficiales citadas por el aspirante, al cierre de 2026 los Programas para el Bienestar alcanzarán a más de 42.8 millones de derechohabientes, mientras que el salario mínimo llegará a 9 mil 582 pesos mensuales, un incremento real de 154 por ciento respecto de 2018.

En materia de salud, señaló que se han puesto en operación 29 nuevos hospitales y se han realizado 18 millones de visitas domiciliarias mediante el programa Salud Casa por Casa. Asimismo, afirmó que los homicidios dolosos registran una reducción de 49 por ciento.

“Estos resultados demuestran que cuando se gobierna con honestidad y sin privilegios, los recursos alcanzan y regresan al pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum está demostrando con hechos que el Segundo Piso de la Transformación avanza y que el movimiento que encabeza tiene rumbo”, expresó.

Desde Pánuco, Ulises Mejía convocó a simpatizantes y militantes del movimiento a mantenerse unidos, organizados y cercanos a la ciudadanía, con el propósito de defender los avances del proyecto político y fortalecer la Transformación en Zacatecas.

“Tenemos una Presidenta honesta, preparada y comprometida con México. Nuestra tarea es respaldarla, defender la Transformación y seguir trabajando desde territorio y el partido para que sus resultados y beneficios lleguen cada vez a más familias zacatecanas que forman parte de la transformación. La honestidad da resultados y el trabajo todo lo vence”, concluyó.