Pável Jarero convoca a la unidad y a defender la transformación en Tepic y Jala

Pável Jarero

El senador con licencia, Pável Jarero Velázquez, encabezó este fin de semana dos asambleas en Defensa de la Transformación y la Soberanía de México, celebradas en Tepic y en la comunidad de Jomulco, municipio de Jala. Ante miles de nayaritas, el morenista hizo un llamado enérgico a mantener la unidad partidaria y social, así como a respaldar la ruta de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El primer encuentro se realizó en la plaza del Infonavit Los Sauces, en la capital del estado, donde se congregaron militantes, simpatizantes, regidores, diputados locales y alcaldes. Durante su intervención, Jarero Velázquez enfatizó la importancia de anteponer el interés del pueblo a cualquier aspiración personal.

“El camino es la unidad. Debemos consolidar la transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y defender el legado histórico del presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Posteriormente, en la comunidad de Jomulco, Jala, el senador con licencia se reunió con comuneros y habitantes locales. En ese espacio, reiteró que los programas sociales, las obras públicas y los nuevos derechos constitucionales son conquistas ciudadanas que requieren organización y presencia permanente en el territorio para evitar retrocesos.

Al cierre de las jornadas, Pável Jarero adelantó que continuará recorriendo el estado para informar a la ciudadanía nayarita sobre los logros de la administración federal y asegurar la continuidad del movimiento.