¿Habrá bloqueos transportistas de TROLEMEX este 31 de agosto? Información actualizada sobre el paro en EDOMEX

Megabloqueo TROLEMEX La protesta amezanaba con paralizar la circulación de miles de personas en el Estado de México.

El bloqueo de transportistas previsto para este lunes 31 de agosto en distintos puntos de la zona oriente del Estado de México fue suspendido tras desarrollarse acuerdos entre integrantes de TROLEMEX y la Secretaría de Movilidad (Semov) estatal.

La movilización había sido anunciada ante la falta de una respuesta definitiva para formalizar la participación de seis empresas transportistas en el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha, amenazando con provocar afectaciones en la circulación de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, así como en vialidades de conexión con la Ciudad de México y la autopista México-Puebla.

TROLEMEX suspende el paro de este lunes 31 de agosto: ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados con Semov?

La suspensión del bloqueo ocurrió después de una reunión de trabajo entre representantes de TROLEMEX y funcionarios de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en la cual se alcanzaron acuerdos entre las partes involucradas, permitiendo así que las empresas detuvieran las movilizaciones programadas para este lunes 31 de agosto en la espera de una resolución por parte de la dependencia estatal.

“Privilegiando el diálogo y la vía institucional, las empresas que integramos TROLEMEX informamos que el bloqueo y las acciones de movilización programadas para el 31 de agosto quedan suspendidas, mientras damos seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos”, señalaron.

Como parte del acuerdo que permitió suspender el megabloqueo, la Semov se comprometió a emitir una resolución definitiva a mediados de septiembre sobre la participación de las empresas transportistas en el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Una vez emitido el dictamen, el acuerdo contempla avanzar en la firma de convenios para que las seis compañías que integran TROLEMEX —Autobuses México Santa María Astahuacán y Anexas, Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco, Autobuses del Valle de Chalco, Transportes Chalco 36, Corporación Troncal de Autotransportes de Oriente, y Sitios Unidos y Rutas del Distrito del Valle de Xico— puedan adquirir los vehículos articulados necesarios para incorporarse formalmente al sistema.

A su vez, se prevé continuar con la entrega de los títulos de concesión y establecer los tiempos y mecanismos para que los transportistas puedan acceder a los bonos de chatarrización.

¿Por qué TROLEMEX había anunciado bloqueo este 31 de agosto?

El origen del conflicto se encuentra en la entrada en operación del Trolebús Chalco-Santa Martha, que comenzó a prestar servicio en mayo de 2025 y modificó las rutas de transporte que anteriormente atendían ese corredor. La reducción de usuarios en tales rutas también provocó una fuerte afectación económica.

Según sostuvieron los concesionarios, calculan pérdidas ppor alrededor de 510 millones de pesos en 15 meses, además de una disminución de aproximadamente 42 millones de viajes de pasajeros. Esta situción —detalló el gremio—, también ha impactado a operadores, trabajadores, proveedores y a más de seis mil familias relacionadas con la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigían certeza jurídica, la expedición de los títulos de concesión y una ruta definida para concretar su incorporación al proyecto del Trolebús.

TROLEMEX y Semov del Estado de México establecen acuerdos: ¿qué sigue después?

A pesar de que el paro previsto para este lunes 31 de agosto quedó suspendido, el gremio dejó claro que el acuerdo no representa el cierre definitivo del conflicto, ya que los transportistas darán seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Semov y vigilarán que se concrete la resolución anunciada para septiembre.

En caso de que las autoridades no cumplan los acuerdos o no se formalice su participación en el proyecto en cuestión, los concesionarios advirtieron que podrían retomar las movilizaciones en el Estado de México.