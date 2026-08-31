Instituciones de seguridad federales resguardarán zona de explosión de coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas

Explosión de coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas

Tras la explosión de una coche bomba registrada la noche de este domingo en inmediaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en Ojocaliente, Zacatecas, el Gabinete de Seguridad informó que elementos de las instituciones de seguridad federales, colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el resultado de la agresión fue de dos polícias gravemente heridos, además de 15 personas lesionadas, incluyendo a un bebé.

Se presume, que el ataque pudo ser provocado por integrantes de algún grupo del crimen organizado pues la zona es disputada por el CJNG y una facción de Los Mayos.

Según testimonios, el accidente ocurrió al resgistrarse una fuerte explosión e incendio frente a la sede de la policía municipal, en la zona centro de Ojocaliente, que provocó el derrumbe parcial de su fachada y afectó a un mínimo de cinco automóviles, incluyendo dos patrullas de la corporación.

A raíz del siniestro, presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano anunció la cancelación de la coronación de la reina de la Feria Regional de la Tuna y la Uva al igual que actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal.