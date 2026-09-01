Celebra Jalisco Sistema de Tren Eléctrico Urbano 37 años de servicio a la ciudad

En 2026 SITEUR logró un incremento histórico en el primer semestre del año con más de 107 millones de viajes dentro del sistema

Con la reciente puesta en marcha de la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 Macro Aeropuerto, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), cumple hoy, 1 de septiembre, 37 años de operación.

En 12 meses SITEUR ejecutó, al menos, 11 acciones para mejorar la movilidad de las personas en Jalisco, entre las que destacan no solo las Líneas 4 y 5, sino también la inversión de 2 mil 305 millones de pesos para adquirir 203 unidades, entre autobuses y trenes.

De esta manera, se implementó el reforzamiento de las rutas 1, 3, 5, 5-B, 8 y 9 de Mi Transporte Tren Ligero; el proyecto Guadalajara te Lleva, con vans gratuitas en la zona Huentitán, el servicio sin costo de transporte eléctrico que opera en el Aeropuerto Internacional hacia al patio de plataformas, el operativo especial con motivo del Mundial de Futbol 2026 y el arranque del sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta. En 2026 SITEUR logró un incremento histórico en el primer semestre del año, con más de 107 millones de viajes dentro del sistema, es decir, 10.3 por ciento de crecimiento en nuestra demanda respecto al mismo periodo en 2025, donde se registraron 97 millones de viajes.

Además, incluyendo Macro Calzada y Periférico, hoy uno de cada tres viajes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se hace en esta red, y con la inclusión de Puerto Vallarta se atiende 18 por ciento de los viajes en Jalisco.En 37 años, la red SITEUR creció y se consolidó como un eje fundamental en la movilidad de la ciudad.

El 1 de septiembre de 1989 se inauguró la Línea 1 del Tren Ligero, mientras que en 1994 se puso en marcha la Línea 2 y en 2007 arrancó el modelo de rutas alimentadoras. En 2009, inició operaciones Macro Calzada y fue hasta 2020 que arrancó la Línea 3 del Tren Ligero. En 2022 fue el turno de Macro Periférico, en 2025 la Línea 4 del Tren Ligero y en 2026 la Línea 5 Macro Aeropuerto, así como el sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta.

Con estas mejoras el Gobierno de Jalisco, y SITEUR, avanzan en su compromiso con la consolidación de un sistema de movilidad metropolitano más sostenible, cómodo y eficiente.