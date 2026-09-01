Universidad de Colima inaugura nueva sala de lactancia para madres trabajadoras y estudiantes

La Universidad de Colima inauguró una nueva Sala de Lactancia en el campus Villa de Álvarez, con el objetivo de apoyar a las madres estudiantes y trabajadoras que necesitan un espacio adecuado para amamantar, extraer o conservar leche materna durante sus actividades académicas o laborales.

La inauguración se realizó este lunes 31 de agosto y estuvo encabezada por el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño. Este es el segundo espacio de este tipo que tiene la institución, después de la primera sala que se encuentra en el campus Colima. Durante el evento, el rector señaló que la apertura de esta sala representa la continuidad de un esfuerzo para atender las necesidades de las madres universitarias y ayudar a que puedan combinar su vida familiar con sus estudios y trabajo.

Explicó que la primera Sala de Lactancia surgió a partir de una petición realizada por una madre universitaria, lo que permitió que la institución buscara una solución para las mujeres que necesitaban continuar con la lactancia mientras realizaban sus actividades dentro de la universidad. Ahora, con la nueva sala ubicada en Villa de Álvarez, se amplían las opciones para las madres que requieren este servicio. El espacio fue diseñado para ofrecer privacidad, comodidad y seguridad.

El rector también destacó la importancia de reconocer la lactancia materna como parte de los derechos de las madres y de las niñas y niños. Sin embargo, señaló que para que estos derechos puedan cumplirse es necesario que existan acciones y apoyo por parte de las instituciones. Por su parte, Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, explicó que la nueva sala busca construir una universidad más humana e incluyente.

El espacio está disponible para trabajadoras, estudiantes y visitantes que necesiten utilizarlo. Cuenta con mobiliario para facilitar la lactancia, un lavabo para la higiene de manos y un refrigerador que permite almacenar temporalmente la leche materna.

Además de las instalaciones, las usuarias podrán recibir asesorías personalizadas sobre la extracción, conservación y transporte de leche materna. En caso de ser necesario, también podrán recibir orientación y ser canalizadas con otras áreas. La presidenta del Voluntariado pidió a los directivos de los diferentes planteles ayudar a difundir este servicio para que las estudiantes que son madres sepan que pueden utilizarlo y reciban acompañamiento para continuar con sus estudios.

También destacó que este tipo de espacios pueden ayudar a que las mujeres no tengan que elegir entre la maternidad y su desarrollo académico o profesional. Durante la inauguración se realizó el conversatorio “Espacios que transforman: lactancias y fronteras”, donde participaron una trabajadora y madre universitaria, una especialista en lactancia y la responsable de las salas de lactancia de la Universidad de Colima.

En este encuentro se compartieron experiencias sobre los retos que enfrentan las madres durante la lactancia y la importancia de contar con información, espacios adecuados y redes de apoyo. Las autoridades universitarias señalaron que el acompañamiento no solamente debe involucrar a las madres, sino también a sus familias, centros de trabajo e instituciones educativas.

Las solicitudes para utilizar las salas pueden realizarse de manera presencial en la Delegación Villa de Álvarez o en el campus Colima. También existe la posibilidad de recibir asesorías a distancia para integrantes de las delegaciones de Manzanillo y Tecomán. Con esta nueva sala, la Universidad de Colima busca brindar mejores condiciones a las madres universitarias y apoyar que puedan continuar con sus estudios, trabajo y proyectos personales sin dejar de lado la maternidad.