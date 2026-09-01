“Sheinbaum demuestra que la honestidad sí da resultados”; Ulises Mejía Haro

“Dos años después, los resultados hablan: México tiene una Presidenta honesta, firme y con rumbo. Cuando se gobierna cuidando los recursos públicos y poniendo al pueblo en el centro, la honestidad se convierte en bienestar y resultados para millones de familias”, afirmó Ulises Mejía Haro ante medios de comunicación.

El legislador resaltó avances en rubros estratégicos como recuperación del salario, derechos sociales, educación, infraestructura, inversión, desarrollo económico y soberanía nacional, que permiten al país mantener estabilidad.

Destacó la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores, el crecimiento sostenido del salario mínimo y una política social que continúa ampliando derechos mediante pensiones, becas y apoyos que llegan directamente a millones de hogares mexicanos.

“La transformación se mide en la vida cotidiana: en un mejor salario para quien trabaja, en una beca que permite continuar estudiando, en una pensión que reconoce toda una vida de esfuerzo y en nuevas oportunidades para las familias. Ahí es donde la honestidad se convierte en resultados”, señaló.

Mejía afirmó que otro de los grandes logros del gobierno durante los últimos dos años ha sido la defensa de la soberanía nacional, con una Presidenta que representa a México con firmeza y dignidad.

“México dialoga, coopera y construye acuerdos, pero no se subordina. Tenemos una Presidenta que defiende los intereses de nuestra nación y tiene claro que la soberanía no se negocia: se ejerce y se defiende”, enfatizó.

Resaltó que quien recibe la confianza del pueblo tiene la obligación de informar, rendir cuentas y demostrar con resultados el ejercicio de los recursos públicos. Llamó a mantener la unidad para consolidar lo alcanzado y continuar fortaleciendo el segundo piso de la transformación.

“Hoy México tiene resultados, rumbo y esperanza. Son dos años que demuestran que la honestidad sí da resultados. Nuestra responsabilidad es mantenernos unidos, respaldar a nuestra Presidenta y seguir defendiendo la transformación y la soberanía nacional”, concluyó.