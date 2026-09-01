Ante el futurismo, resultados de Julio Menchaca en Hidalgo

En la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum, ofrecido a este primero de septiembre, se asienta que en el estado de Hidalgo 1.11 millones de personas reciben un Programa para el Bienestar, con una inversión de 25.1 mil millones de pesos, como parte de la política nacional que beneficia a 42 millones de mexicanas y mexicanos con una inversión de 1 billón de pesos.

En el estado gobernando con eficiencia y pulcritud por Julio Menchaca, será el próximo viernes cuando el mandatario ofrezca su cuarto informe de gobierno.

En este contexto se ha desatado la polémica porque el senador hidalguense Cuauhtémoc Ochoa Fernandez,

ya anda anticipando no solo candidatos si no hasta gobernadora por el estado de Chihuahua,

sumándose a esto el que vía wapp le pide al también senador Adán Augusto López que lo considere para que esté al frente de la Comisión de Bienestar del senado de

la República. Este primero de septiembre la noticia que llegó a algunas portadas de medios informativos refleja la falta de empatía con un gobernador como Julio Menchaca que aún tiene dos años de

gobierno por delante. “No son luchas internas al interior de Morena, opinan militantes del partido guinda, son precipitaciones para adelantar la agenda electoral pero tomaron a los dos políticos fuera de base”.

Entretanto, en la citada glosa, los programas del bienestar asignados por el gobierno federal al estado son: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca de Nivel Superior, Beca Benito Juárez de Nivel Medio Superior, Beca Rita Cetina, apoyo a Niñas y Niños, Bienpesca, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes y Leche para el Bienestar, así como La Escuela es Nuestra.

Sumados a los programas federales el gobernador Julio Menchaca registra, entre otras, cifras incontrovertibles:

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD HISTÓRICA

Hidalgo es protagonista de la red ferroviaria nacional:

- Tren de Pasajeros CDMX – Pachuca: 57 km, 37% de avance. En proceso.

- Tren CDMX – Querétaro: 226 km, 19% de avance. En proceso.

En carreteras:

- Pachuca – Tamazunchale: 158 km, 24% de avance. En proceso.

- Real del Monte – Entronque Huasca: 9.8 km. Inaugurado.

- Tulancingo – Nuevo Necaxa: En proceso.

Estas obras se suman al tramo Lechería – AIFA ya en operación y a la repavimentación de más de 48 mil km de carreteras libres de peaje a nivel nacional. Además, por las lluvias extraordinarias de 2025, se reconstruyeron en Hidalgo 41 tramos carreteros federales, 198 caminos estatales y 50 puentes, y 75 planteles educativos con 99% de avance.

AGUA, ENERGÍA Y VIVIENDA

Agua: Con una inversión nacional de 162 mil millones de pesos:

- Plan Integral de Agua Potable del Valle de México. En proceso.

- Tecnificación de Distritos de Riego Alfajayucan, Tula y Ajacuba: 30 mil hectáreas, 13% de avance.

- Saneamiento del Río Tula: 23% de avance, parte del saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula para 25 millones de personas.

Energía:

- Repotenciación Central Hidroeléctrica Zimapán: Concluida (12 MW).

- Central Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos: En proceso (930 MW).

- Coquizadora en Tula: 97% de avance.

- Rehabilitación Refinería Tula: 248 mil barriles/día.

Vivienda: 61,500 viviendas de CONAVI, INFONAVIT y FOVISSSTE en proceso (23% de avance), reestructura de 145.4 mil créditos impagables y regularización de 20 mil escrituras. A nivel nacional: 1.8 millones de viviendas para familias con hasta dos salarios mínimos, 335,220 títulos de propiedad listos y 5.2 millones de familias con reestructura de crédito.

SALUD Y EDUCACIÓN: DERECHOS, NO PRIVILEGIOS

Salud: Infraestructura nueva en Hidalgo:

- Ampliación Hospital General de Zona Tula de Allende (IMSS): 144 camas, 86% de avance, concluye nov/2026.

- Hospital General Actopan (IMSS Bienestar): 77 camas, 90% de avance.

- Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Pachuca (ISSSTE): concluye nov/2026.

- Ampliación Hospital General 61-120 Pachuca (ISSSTE): concluye dic/2026.

- Ampliación Clínica Hospital Huejutla de Reyes (ISSSTE): concluye dic/2026.

A nivel nacional, se suman 38 hospitales nuevos, Salud Casa por Casa con 20 mil profesionales y 205.4 millones de piezas de medicamentos entregadas por las Rutas de la Salud.

Educación:

- Ampliación de 2 planteles en Tizayuca: 900 lugares.

- Construcción de 3 planteles en Tizayuca y Tolcayuca: 2,880 lugares.

- Unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla: 500 lugares.

- 9 Centros de Educación y Cuidado Infantil (IMSS).

Esto se enmarca en los 14.7 millones de alumnos con Beca Universal Rita Cetina y 4.2 millones con Beca Benito Juárez a nivel nacional, y la meta de 200 mil nuevos lugares para media superior.

JUSTICIA SOCIAL Y ECONOMÍA

Hidalgo cuenta con 739 mdp del FAISPIAM para comunidades indígenas y afromexicanas y 41 Centros LIBRE operando para mujeres. A nivel nacional, el salario mínimo es de 315 pesos diarios, con aumento de 154% en poder adquisitivo, desempleo de 2.9%, peso en 17.46 por dólar, IED histórica de 23,591 mdd y reducción de 46% en homicidios dolosos.