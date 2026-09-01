Detienen a presunto implicado en explosión de coche bomba en Ojocaliente

Explosión de coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza,confirmó la detención de William Ariel ‘N’ de 18 años, presunto implicado en el ataquecon un coche bomba a la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

La aprehensión ocurrió como parte de los despliegues de las fuerzas de seguridad estatales y federales tras el ataque en el municipio.

El implicado fue identificado como presunto sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de detonar una motocicleta cargada con explosivos al paso de una patrulla.

El atentado con el carro bomba dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave entre agentes de las corporaciones y civiles, según detalló en entrevista radiofónica el fiscal general del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho.

El titular de la fiscalía estatal explicó que la agresión armada contra la sede policial involucró un artefacto explosivo improvisado compuesto por un tubo de metal con pólvora comprimida, instalado en un vehículo con reporte de robo desde abril de 2026 en el vecino estado de Jalisco.