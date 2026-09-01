SEDIF lleva apoyos alimentarios y servicios de salud a familias de Tlatlauquitepec, Puebla

SEDIF lleva apoyos alimentarios y servicios de salud a familias de Tlatlauquitepec

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó la jornada “Por Amor a las Familias” en el municipio de Tlatlauquitepec, donde se brindaron apoyos alimentarios, servicios médicos y ayudas funcionales para las familias de la región.

Durante esta jornada fueron beneficiadas 543 personas, quienes recibieron un total de mil 629 canastas alimentarias como parte del programa 1000 Días. La actividad tuvo como objetivo acercar diferentes servicios a las comunidades y atender algunas de las necesidades que tienen las familias, principalmente aquellas que requieren apoyo en alimentación, salud y movilidad. La jornada fue impulsada bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, y permitió que habitantes de Tlatlauquitepec y de la región pudieran acceder a diferentes servicios sin tener que trasladarse a otros lugares.

Entre los servicios de salud que se ofrecieron estuvieron mastografías, electrocardiogramas, laboratorios clínicos, ultrasonidos y densitometrías. Estas atenciones tienen como finalidad ayudar a prevenir enfermedades y detectar de manera oportuna posibles problemas de salud.

La realización de estos estudios también busca que las personas puedan conocer su estado de salud y, en caso de encontrar alguna situación que requiera atención, puedan recibir orientación para continuar con su atención médica. Además de los servicios médicos, la jornada contó con la participación de la Beneficencia Pública, mediante la cual se entregaron sillas de ruedas a personas que necesitan este tipo de apoyo.

Las sillas de ruedas buscan facilitar la movilidad de las personas beneficiadas y contribuir a que puedan realizar sus actividades diarias con mayor autonomía. Al encabezar la jornada, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, destacó la importancia de mantener un contacto cercano con las familias de los diferentes municipios de Puebla.

Señaló que cada apoyo alimentario representa una muestra del compromiso que tiene el organismo con las personas y afirmó que el DIF Estatal mantiene presencia en las comunidades para conocer directamente sus necesidades. Ochoa Rodríguez explicó que las jornadas permiten llevar diferentes programas y servicios hasta los municipios, con la intención de que los apoyos lleguen principalmente a quienes más los necesitan.

También mencionó que estas acciones están relacionadas con el principio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que la prosperidad debe compartirse y llegar a todas las comunidades. En este sentido, indicó que el SEDIF mantiene su trabajo para acercar beneficios a las familias poblanas, siguiendo la visión del gobernador Alejandro Armenta.

Las jornadas “Por Amor a las Familias” forman parte de las acciones que realiza el organismo para fortalecer la atención directa en los municipios y ofrecer diferentes alternativas de apoyo a la población. Con estas actividades, el SEDIF busca que las familias tengan acceso a programas alimentarios, servicios médicos y apoyos que puedan mejorar sus condiciones de vida.

La jornada realizada en Tlatlauquitepec permitió atender necesidades relacionadas con la alimentación, la prevención de enfermedades y la movilidad, beneficiando de manera directa a cientos de personas. De esta manera, el organismo estatal señaló que continuará acercando sus servicios a distintas comunidades de Puebla, con el objetivo de mantener una atención más cercana a las familias y responder a las necesidades que existen en cada municipio.