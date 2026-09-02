Defensa despliega 600 militares para reforzar la seguridad en Guanajuato

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 600 elementos del Ejército Mexicano en Guanajuato con el objetivo de reforzar las labores de seguridad en los municipios de León e Irapuato.

El traslado de los militares comenzó este miércoles 2 de septiembre por vía terrestre. Los elementos, junto con vehículos y equipo, fueron movilizados desde diferentes puntos de la República hacia Guanajuato, donde se incorporarán a las actividades de seguridad que realiza la 16/a. Zona Militar.

De acuerdo con la Defensa, los 600 elementos participarán en acciones coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno, es decir, municipales, estatales y federales.

Entre las principales actividades que realizarán se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en zonas conurbadas de León e Irapuato.

La dependencia explicó que este reforzamiento busca aumentar la presencia de las fuerzas armadas en puntos considerados importantes para las labores de seguridad y contribuir a la prevención de hechos delictivos.

Los militares trabajarán principalmente en las áreas conurbadas de ambos municipios, donde realizarán recorridos y otras acciones destinadas a fortalecer la seguridad de la población.

La Defensa señaló que las actividades se realizarán con estricto apego al marco jurídico vigente. También indicó que los elementos deberán actuar de acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

El despliegue forma parte de las acciones que las fuerzas federales llevan a cabo en Guanajuato para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en el estado.

Según la dependencia, la presencia de los militares también permitirá fortalecer las operaciones encaminadas a la captura de líderes criminales y otros generadores de violencia.

Para realizar estas acciones, la Defensa destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con las autoridades municipales, estatales y federales.

Esta colaboración permitirá que las instituciones de seguridad compartan información y desarrollen operaciones de manera conjunta en las zonas donde sea necesario aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad.

El traslado de los elementos comenzó desde distintos puntos del país y se realizó por tierra. Una vez que lleguen a Guanajuato, los militares se integrarán a las labores que ya desarrolla la 16/a. Zona Militar.

La estrategia contempla que los efectivos realicen recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres, principalmente en las zonas urbanas y conurbadas de León e Irapuato.

Además, las llamadas medidas disuasivas buscan generar una mayor presencia de las autoridades para prevenir actividades delictivas y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.

La Defensa aseguró que este tipo de acciones continuarán como parte de los esfuerzos para desarticular a las organizaciones criminales que operan en Guanajuato.

La dependencia señaló que las operaciones estarán enfocadas en la detención de líderes y otros integrantes de grupos delictivos considerados generadores de violencia.

El despliegue de los 600 militares ocurre en un estado donde las autoridades federales y locales mantienen operativos coordinados para atender los problemas relacionados con la delincuencia.

Con la llegada de estos elementos, el Ejército Mexicano incrementará su presencia en León e Irapuato, dos de los municipios donde se concentrarán las nuevas labores de patrullamiento y vigilancia.

La Defensa reiteró que las acciones se realizarán dentro de la legislación vigente y respetando los derechos humanos, mientras se mantiene la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El objetivo principal será reforzar la seguridad y contribuir a la reducción de la actividad de los grupos delictivos mediante operaciones y acciones de vigilancia en Guanajuato.