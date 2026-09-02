Milena Quiroga destaca respaldo de la Presidenta a Baja California Sur

Milena Quiroga

Milena Quiroga, aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Surn afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado ser una aliada de la entidad mediante el impulso de obras de infraestructura y acciones para atender necesidades prioritarias de la población.

Entre las obras destacadas se encuentra la construcción de una presa en La Paz, identificada como la presa El Novillo, proyecto que contempla una inversión importante y que representa una obra de infraestructura hídrica de gran relevancia para la entidad, al señalar que habían transcurrido casi 40 años sin iniciar un proyecto de esta magnitud.

Asimismo, resaltó las acciones emprendidas en distintos municipios del estado. En Loreto se realizó la ampliación de la planta de tratamiento, mientras que en Mulegé se llevan a cabo trabajos para reparar el acueducto, con el propósito de fortalecer el abasto y manejo del agua en la región.

La aspirante destacó que estas obras reflejan un mayor flujo de recursos públicos hacia las necesidades de la población y afirmó que “el recurso del pueblo está regresando al pueblo”.

En este sentido, expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado a Baja California Sur durante los primeros dos años de su administración, periodo en el que, sostuvo, se han concretado obras y apoyos considerados históricos para el estado.

Finalmente, manifestó la disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal para impulsar nuevos proyectos y atender las necesidades de la población, bajo la premisa de “ir por más” para Baja California Sur.