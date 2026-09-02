Más de 200 pescadores retoman actividades en Elota tras dos años de pausa en Sinaloa

Más de 200 pescadoras y pescadores retomaron sus actividades en la presa Ing. Aurelio Benassini Vizcaíno “El Salto”, en el municipio de Elota, con el inicio de la Zafra de Pesca de Tilapia, luego de permanecer dos años sin realizar esta actividad.

El regreso de la pesca representa una oportunidad para cientos de familias de la región que dependen de esta actividad para obtener ingresos y llevar sustento a sus hogares. Como parte de este inicio de temporada, el Gobierno de Sinaloa realizó la entrega de cinco motores marinos y cinco embarcaciones menores, conocidas como pangas, para apoyar directamente a las personas que trabajan en el sector pesquero.

Estos equipos tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de las y los pescadores, aumentar sus capacidades productivas y contribuir a fortalecer la economía de sus familias. El inicio de la Zafra de Tilapia estuvo encabezado por la secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, quien destacó la importancia de que las actividades pesqueras vuelvan a realizarse en la presa El Salto.

Durante el evento, la funcionaria resaltó que entre las personas que recibieron los nuevos equipos se encuentran dos mujeres, situación que consideró importante debido a la participación de las mujeres dentro del sector pesquero. “Me da mucho orgullo porque dos son mujeres; la pesca tiene rostro de mujer también”, expresó Guerra Mena. La secretaria señaló que las mujeres pescadoras forman parte de las prioridades del Gobierno de Sinaloa y aseguró que continuarán recibiendo apoyo mediante los programas destinados a fortalecer las condiciones de trabajo del sector.

Guerra Mena también destacó que el regreso de la pesca en la presa El Salto tiene un significado especial debido a los dos años que permaneció detenida. En este sentido, transmitió a las familias pesqueras el respaldo de la gobernadora Graciela Domínguez Nava. De acuerdo con la funcionaria, la administración estatal continuará impulsando programas que permitan fortalecer la actividad pesquera y beneficiar a quienes dependen de ella.

Además de los apoyos para los pescadores, la Secretaría de Pesca y Acuacultura desarrolla diferentes programas dirigidos al sector de aguas continentales. Entre ellos se encuentran acciones de infraestructura, inspección y vigilancia, repoblamiento y pesca deportiva. Estas acciones buscan atender diferentes necesidades de las comunidades pesqueras y contribuir a que la actividad pueda desarrollarse en mejores condiciones.

Por su parte, el presidente municipal de Elota, Richard Millán, agradeció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Pesca y Acuacultura por los apoyos entregados. Señaló que este tipo de recursos representan un beneficio directo para las familias que dependen de la pesca y ayudan a fortalecer la economía de las comunidades. En representación de las personas beneficiadas, María de los Ángeles Ayala, pescadora de la cooperativa Pueblo Nuevo Zuquititán, agradeció los apoyos recibidos y destacó que contar con equipo productivo representa una oportunidad para continuar trabajando.

Con el inicio de la Zafra de Tilapia, las familias pesqueras de Elota regresan a una actividad que representa una fuente de trabajo y sustento para la región. El Gobierno de Sinaloa señaló que continuará acompañando al sector pesquero mediante programas y acciones que permitan fortalecer su productividad y mejorar las condiciones de quienes viven de esta actividad.