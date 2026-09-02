Javier Lamarque﻿ apuesta por trayectoria y experiencia para fortalecer a Morena en Sonora

Javier Lamarque

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de Morena y de la Cuarta Transformación en Sonora, Javier Lamarque destacó que su principal aportación al movimiento será la experiencia acumulada en el servicio público y en el ejercicio de gobierno.

Durante un pronunciamiento, señaló que la trayectoria y experiencia de gobierno pueden contribuir a fortalecer la unidad e identidad de Morena, además de sentar las bases para que, en su momento, la Cuarta Transformación pueda dar continuidad al proyecto político y de gobierno en la entidad.

Su propuesta contempla consolidar el trabajo que actualmente encabeza el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, y avanzar en la construcción del denominado “segundo piso de la Cuarta Transformación” durante el periodo 2027-2030.

“Mi contribución al movimiento y a Morena es mi trayectoria, mi experiencia, mi experiencia de gobierno para fortalecer su unidad, para fortalecer su identidad”, se afirmó.

Asimismo, planteó que la continuidad del proyecto deberá tener como prioridad generar bienestar para la población sonorense, mediante la consolidación de las acciones emprendidas por la actual administración estatal.