Sinaloa instalarán tres grupos técnicos para definir el Plan Integral de la Bahía de Ohuira

El Gobierno de México informó que la próxima semana comenzarán los trabajos de tres grupos técnicos que tendrán como objetivo dar certeza al Plan Integral para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Bahía de Ohuira.

La decisión se tomó después del diálogo entre el Gobierno de México, las comunidades de la ribera de la Bahía de Ohuira, sus asesores académicos y representantes de la empresa GPO. Los grupos de trabajo analizarán diferentes aspectos relacionados con el proyecto, entre ellos el cambio de los puntos de extracción de agua y descarga, la actualización de la línea base ambiental y la elaboración de un Programa Integral de Restauración y Conservación de la Bahía de Ohuira.

El propósito es contar con información técnica que permita determinar la viabilidad del Plan Integral para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la bahía, presentado después de las mesas de diálogo con las comunidades.

Dos de los grupos técnicos comenzarán sus actividades el viernes 11 de septiembre en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México. Estos equipos estarán enfocados en la actualización de la línea base ambiental y en la restauración integral de la bahía.

Como primera actividad, se realizará una sesión de diagnóstico en formato de foro. En este encuentro participarán representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), además de académicos y ambientalistas que asesoran al colectivo de las comunidades.

También se contempla la participación de representantes de las comunidades, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias relacionados con la conservación comunitaria. Después de realizar este diagnóstico, los dos grupos definirán las necesidades prioritarias dentro de sus respectivos ámbitos de trabajo. También establecerán acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, además de actividades que deberán realizarse de manera permanente.

De manera paralela, un tercer grupo técnico comenzará sus sesiones el lunes 7 de septiembre. Este equipo estará integrado por representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CONAGUA, SEMARNAT y la empresa GPO. Su principal tarea será analizar el posible cambio de los puntos de extracción de agua y descarga de la planta de amoniaco.

El objetivo será determinar las modificaciones técnicas, jurídicas y administrativas que sean necesarias para que el agua que pudiera utilizar la empresa no sea extraída de la Bahía de Ohuira y para evitar que sus descargas lleguen a este cuerpo de agua. Los resultados de este análisis servirán como base para establecer el plan de reingeniería correspondiente.

El Gobierno de México señaló que mantiene su confianza en el diálogo como una vía para atender las preocupaciones de las comunidades y alcanzar acuerdos. También destacó que la confianza debe construirse mediante una escucha respetuosa, información que pueda ser verificada y el cumplimiento de los compromisos establecidos durante el proceso.

Con el inicio de estos tres grupos de trabajo, las autoridades buscarán avanzar en el análisis técnico de las propuestas relacionadas con la bahía, tomando en cuenta tanto la información de las dependencias como los conocimientos y experiencias aportados por las comunidades. El Gobierno de México aseguró que mantendrá abierto el proceso y acompañará los trabajos con respeto a los derechos de las comunidades, con la intención de avanzar en la protección de la Bahía de Ohuira y en el bienestar de sus habitantes.