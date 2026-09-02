Destaca Gelardine Ponce salario, empleo y programas sociales como ejes de los avances en la administración de Sheinbaum

Gelardine Ponce, aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit, destacó en el balance de los principales avances que se han logrado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los incrementos al salario mínimo, la generación de empleo y la ampliación de los programas de bienestar.

Destacó que la política económica y social debe traducirse en recursos que lleguen directamente a los hogares y contribuyan a una “prosperidad compartida”, como parte del objetivo de gobernar con prioridad en el bienestar de la población.

Subrayó que los beneficios sociales tienen un impacto que trasciende al beneficiario directo y alcanza a las familias. En ese sentido, ejemplificó que la pensión de una persona adulta mayor puede representar un alivio para sus hijos, mientras que una beca escolar permite reducir gastos familiares destinados a útiles y otros recursos educativos.

El aumento al slario mínimo, afirmó, no sólo beneficia directamente a quienes perciben el salario mínimo, sino que también genera efectos en las economías locales, debido a que un mayor ingreso se traduce en mayor consumo en establecimientos como tiendas, tortillerías y talleres, permitiendo que el dinero circule dentro de las comunidades.