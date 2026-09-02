Puebla prepara operativo de seguridad para los festejos patrios

El Gobierno del Estado de Puebla aseguró que habrá condiciones de seguridad durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, con la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que las instituciones de seguridad ya trabajan de manera conjunta para garantizar que las familias puedan participar en las actividades por el aniversario de la Independencia de México en un ambiente tranquilo y ordenado.

De acuerdo con el mandatario estatal, existe una coordinación permanente entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, además del Ayuntamiento de Puebla.

Armenta Mier explicó que los mandos de estas instituciones mantienen comunicación con las autoridades municipales para establecer las acciones necesarias antes y durante las celebraciones patrias. Uno de los principales objetivos será garantizar la seguridad de las personas que acudan a la ciudad de Puebla para participar en la tradicional celebración de la noche del 15 de septiembre.

El gobernador aseguró que las familias podrán acudir al festejo y disfrutar de las actividades en un ambiente cuidado y ordenado. También destacó que se busca que la celebración sea un espacio familiar para que las personas puedan conmemorar una de las fechas más importantes para México. Las autoridades estatales también contemplan medidas de seguridad para el desfile del 16 de septiembre, uno de los eventos con mayor asistencia durante las fiestas patrias en la capital poblana.

El mandatario señaló que durante el desfile habrá presencia de las instituciones encargadas de mantener el orden y proteger a la población. Con ello, se pretende que las familias puedan disfrutar del recorrido sin poner en riesgo su integridad. Además de la capital, el Gobierno del Estado informó que se realizan acciones de seguridad en los diferentes municipios de Puebla para mantener la gobernabilidad durante las celebraciones.

Las autoridades estatales indicaron que la coordinación con los ayuntamientos será importante para atender las necesidades de cada municipio y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades. El gobernador Alejandro Armenta también destacó la colaboración que existe entre Puebla y el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según explicó, esta coordinación permite fortalecer las estrategias de seguridad y establecer acciones conjuntas entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Las fiestas patrias representan una de las celebraciones más importantes para las familias mexicanas, por lo que durante estas fechas se espera una importante concentración de personas en plazas públicas, calles y espacios donde se realizarán actividades conmemorativas.

Por esta razón, las autoridades buscan anticiparse a posibles incidentes y mantener vigilancia durante los eventos. El Gobierno estatal reiteró que las acciones de seguridad no estarán limitadas a la ciudad de Puebla, sino que también se mantendrá atención en el interior del estado para preservar la tranquilidad de las comunidades.

Con estas medidas, las autoridades pretenden que las celebraciones del 15 y 16 de septiembre se desarrollen en un ambiente de paz, orden y convivencia familiar. Alejandro Armenta Mier aseguró que la coordinación entre las instituciones continuará durante los próximos días para que las familias poblanas y quienes visiten la entidad puedan participar en las actividades patrias con tranquilidad.

De esta manera, Puebla se prepara para conmemorar el aniversario de la Independencia de México con un operativo en el que participarán autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población y mantener el orden durante los festejos.