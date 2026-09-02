Julieta Ramírez destaca impulso a la educación en Baja California

Julieta Ramírez

Julieta Ramírez destacó la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los apoyos otorgados a estudiantes de Baja California y la ampliación de espacios para educación media superior, como parte de las acciones de su administración para garantizar la permanencia escolar.

Señaló que durante este año 180 mil estudiantes de primaria y secundaria en Baja California recibieron la beca Rita Cetina, además de apoyos para útiles escolares durante el regreso a clases.

A estos beneficios sumó cerca de 120 mil estudiantes de preparatoria, quienes recibirán apoyos económicos destinados a facilitar la continuidad de sus estudios y reducir las dificultades económicas que pueden provocar el abandono escolar.

En materia de infraestructura educativa, subrayó la apertura de más de 4 mil nuevos espacios para estudiantes de preparatoria en Tijuana y Ensenada, con el objetivo de ampliar la oferta disponible para jóvenes que buscan continuar con su formación académica.

Afirmó que Claudia Sheinbaum busca ser recordada como la “Presidenta de la Educación”, al considerar que las políticas de becas, ampliación de espacios educativos e inversión en infraestructura representan resultados concretos para estudiantes y sus familias.

Ramírez sostuvo que la aplicación de recursos públicos en beneficio de la educación es reflejo de una administración basada en la honestidad y orientada a generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.