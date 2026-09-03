Beatriz Mojica recorre La Sabana y reivindica a sus “17 heroínas”

Como parte de su gira de recorridos por los municipios de Guerrero, Beatriz Mojica Morga recorrió las calles y el mercado histórico del poblado de La Sabana.

Caminando entre los puestos, negocios y viviendas, la consejera nacional de Morena escuchó las necesidades de los habitantes y comerciantes con quienes se comprometió para dar atención a sus solicitudes. Posteriormente continuó su recorrido por las calles, llevando el mensaje de defensa de la transformación y de la soberanía nacional.

Beatriz Mojica además reivindicó a La Sabana no solamente como uno de los poblados emblemáticos de Acapulco, sino como un territorio ligado a distintos episodios y personajes de la historia nacional, entre ellos José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano y Lázaro Cárdenas.

“Hay una gran historia aquí en La Sabana, en donde pasó la historia con todos estos personajes”, señaló. Después señaló una memoria particularmente arraigada en la comunidad: la de las 17 heroínas de La Sabana.

Mojica recordó a las mujeres que, durante la segunda intervención francesa, participaron en la defensa del territorio y entregaron la vida por la libertad del país. De acuerdo con la memoria histórica local, simularon un campamento que permitió el reagrupamiento de las fuerzas del coronel Ramírez Álvarez fuera de Acapulco.

“Esas 17 heroínas de nuestras tierras surianas tienen que ser recordadas siempre. Dieron su vida por la patria, por mantener en libertad nuestra patria y por eso tenemos que rendirles un gran homenaje”, sostuvo.

Con este recorrido y la reivindicación de las mujeres que forman parte de la memoria histórica de La Sabana, Mojica enlazó pasado y presente en su mensaje: la defensa de la soberanía, dijo, sigue siendo una tarea colectiva.

El recorrido concluyó con una convocatoria a preservar la unidad, defender la transformación y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitud que tuvo una óptima respuesta por parte de la comunidad que apoya en este camino a la aspirante morenista.