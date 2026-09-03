Sheinbaum confirma visita a Sinaloa y encuentro con la gobernadora Graciela Domínguez Sheinbaum protesta por la deportación de más de 2.900 mexicanos de EE.UU. a Centroamérica (Presidencia de México)

En el marco de la gira nacional por la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 20 de septiembre visitará Sinaloa, destacando que aprovechará la ocasión para sostener un encuentro y dialogar con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

El 20 de septiembre vamos a ir a Sinaloa y ahí pues tendría oportunidad de platicar con ella”, señaló, agregando que además, el estado recibirá la visita del gabinete de seguridad, como parte de las acciones de coordinación plena con las autoridades estatales para garantizar la paz y la estabilidad en la entidad.

“Va a ir el gabinete de seguridad pronto a Sinaloa, no recuerdo exactamente el día, van a ir ellos a reuniones periódicas que tienen para atender la seguridad de Sinaloa”, explicó.

La Presidenta inició a partir de este jueves su gira nacional por los diferentes estados, durante la cual se prevé el desarrollo de actividades institucionales y reuniones de trabajo, mismas que en el caso de Sinaloa se darán a conocer en su momento.