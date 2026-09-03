Guanajuato refuerza estrategia contra el robo de combustible de la mano de Pemex Logística

El Grupo de Inteligencia Operativa de Guanajuato (GIO), integrado por instituciones de seguridad federales y estatales, sumó de manera permanente a Pemex Logística a las acciones de inteligencia y operación contra el robo de hidrocarburo en el estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que durante una sesión del GIO participó Israel Benítez López, director general de Pemex Logística, con quien se acordó fortalecer de manera permanente la colaboración y el intercambio de información para mejorar las capacidades de las instituciones que combaten este delito.

Como parte de los acuerdos, se reforzará la vigilancia de los ductos que atraviesan 17 de los 46 municipios de Guanajuato, además de incrementar la supervisión en carreteras para detectar el traslado de combustible presuntamente robado.

Durante la reunión, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció la presencia de Benítez López y la disposición de Pemex Logística para incorporarse a las tareas de la estrategia CONFIA, la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen.

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que la coordinación entre el Estado y la Federación es un elemento fundamental de la estrategia de seguridad, al permitir una respuesta conjunta frente a las actividades de la delincuencia organizada.

En este sentido, consideró que el combate al robo de hidrocarburos representa un componente estratégico, debido a que esta actividad ilícita genera recursos económicos y capacidades logísticas para los grupos criminales.

El GIO está conformado por la Secretaría de Seguridad y Paz, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad federal y la Secretaría de Gobierno.