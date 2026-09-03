Ulises Mejía Haro llama a fortalecer y defender la soberanía en Zacatecas

Durante una de las Asambleas en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional que realiza por Zacatecas Ulises Mejia Haro, destacó que fortalecer la soberanía significa construir un México cada vez más fuerte, independiente y con capacidad para decidir su propio rumbo. Además señaló que de este modo es como se pone el bienestar del pueblo siempre en el centro.

Como parte de sus declaraciones, señaló que la soberanía debe construirse todos los días fortaleciendo el campo y la producción nacional, garantizando el poder de decisiones que mejoren la calidad de los servicios y que impulsen a la industria mexicana, la ciencia y la tecnología al mismo tiempo que protejan los recursos estratégicos de la nación.

“Un México soberano es un México que produce, que genera oportunidades, que protege sus recursos y que toma sus decisiones pensando primero en su pueblo. La soberanía se defiende desde el territorio, con organización, participación y unidad”, afirmó.

Mejía Haro resaltó que, ante los desafíos nacionales e internacionales, es fundamental mantener el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno humanista, al señalar que la defensa de la soberanía requiere unidad en torno a un proyecto que coloque la dignidad, la justicia social y el interés nacional por encima de cualquier interés externo.

“Debemos desde nuestras propias trincheras cerrar filas con nuestra Presidenta. Respaldar a Claudia Sheinbaum es acompañar la defensa de México, de nuestras decisiones y de nuestra soberanía nacional”, expresó.

Finalmente, el aspirante a la coordinación interna de Morena en Zacatecas, reiteró que las asambleas continuarán siendo espacios de encuentro, diálogo y organización con simpatizantes del movimiento para cerrar filas y fortalecer la Transformación desde las bases, además de defender, con unidad y convicción, la soberanía de México.