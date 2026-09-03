Cruz Pérez Cuéllar descarta un “Plan B” y reafirma su lealtad a Morena rumbo a elecciones 2027

Cruz Pérez Cuéllar descarta un “Plan B” y reafirma su lealtad a Morena

​El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, disipó las dudas sobre su futuro político al afirmar de manera categórica que no contempla ninguna alternativa fuera de Morena en caso de no ser favorecido con la candidatura a la gubernatura de Chihuahua para el proceso electoral de 2027.

​Con la mira puesta en la contienda estatal, el edil fronterizo subrayó que su compromiso permanece intacto con el movimiento de la Cuarta Transformación. Ante los escenarios políticos que colocan a la senadora Andrea Chávez como una de las figuras fuertes para encabezar la contienda, Pérez Cuéllar aseguró que respetará las definiciones internas del partido e integrará su apoyo a favor de quien resulte seleccionado para abanderar el proyecto.

​“No hay plan B, lo he dicho ya en varias ocasiones, el plan va a ser Morena, no tengo otro plan”, declaró de forma contundente, cerrando la puerta a especulaciones sobre una eventual salida hacia otros cuadros políticos o candidaturas independientes.

​Pérez Cuéllar manifestó mantenerse tranquilo y optimista respecto a los tiempos que se avecinan. No obstante, adoptó una postura pragmática al reconocer que la resolución definitiva sobre la candidatura no depende de sus aspiraciones personales, sino de los mecanismos institucionales y las encuestas que determine la dirigencia de su partido.

​Con este pronunciamiento, el alcalde con licencia busca enviar un mensaje de unidad y disciplina partidista en un estado clave para el escenario político nacional. Al priorizar la cohesión interna frente a las aspiraciones individuales, Pérez Cuéllar ratifica su postura de construir desde las filas de Morena, sin importar el papel que le toque desempeñar en la contienda de 2027.