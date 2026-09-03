Cáritas de Monterrey recibe quinto donativo del acuerdo reparatorio del caso Karina Barrón

El senador con licencia, Waldo Fernández entrega cheque a Cáritas

En esta ocasión Cáritas de Monterrey recibió un donativo de casi 180 mil pesos destinado a organizaciones sociales como parte del acuerdo reparatorio de un juicio judicial contra de la ex funcionaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, Karina Barrón en un caso contra el ahora senador con licencia, Waldo Fernández.

Karina Barrón, abandonó la prisión , luego de llegar a una resolución reparatoria con el senador morenista Waldo Fernández, a quien acusó de extorsión y de abuso sexual.

Barrón enfrentó un proceso por falsedad de declaraciones y extorsión que concluyó con una salida alterna con la que se estableció una reparación del daño por alrededor de 3.2 millones de pesos, a cubrir en mensualidades a partir del 30 de marzo pasado.

Fernández determinó que los recursos que reciba como parte de ese acuerdo sean destinados a organizaciones y causas sociales de Nuevo León, por lo que cada pago mensual ha sido canalizado a una institución diferente.

Durante la entrega de estos recursos, Waldo Fernández reconoció los casi 44 años de trabajo de Cáritas y destacó el papel que la sociedad civil de Nuevo León ha desempeñado para atender a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, particularmente frente a crisis económicas, episodios de inseguridad y emergencias naturales.

“Este es el ADN de Nuevo León. Somos emprendedores con responsabilidad y sentido social. Donde ha fallado el gobierno, de todos los partidos, incluido el mío, ahí está la sociedad civil para sacar la cara por las personas”, expresó.

El senador con licencia señaló que uno de los principales valores construidos por Cáritas a lo largo de más de cuatro décadas es la confianza de quienes entregan recursos, alimentos o distintos tipos de apoyo con la certeza de que llegarán a quienes realmente los necesitan.

“Cáritas representa la certeza de que las personas que hacen un donativo saben que va a terminar en las manos adecuadas, en las manos de quienes lo necesitan”, afirmó.

También destacó que la asistencia social debe realizarse sin perder de vista la dignidad de las personas que atraviesan una situación económica adversa.

“Quien está pasando por un problema económico o una necesidad, lo primero que tenemos que cuidar y proteger es su dignidad. No es fácil para alguien salir a la calle y extender la mano”, sostuvo.

La entrega a Cáritas de Monterrey forma parte de una serie de aportaciones iniciada en abril. Los recursos correspondientes a los pagos anteriores fueron destinados al Instituto Nuevo Amanecer, la Asociación de Espina Bífida, Centros de Integración Juvenil en García y Casa Azul.

Mirely Fierro, titular de la Fundación Libres y No Callejeros y esposa de Waldo Fernández, destacó la posibilidad de sumar esfuerzos con Cáritas y reconoció el trabajo que la organización realiza en distintos sectores de Nuevo León.

“Para nosotros es un honor poder ayudar y sumar esfuerzos con Cáritas de Monterrey, porque conocemos la labor invaluable e incansable que realizan. Gracias por contribuir a hacer de Nuevo León una comunidad más humana”, expresó.

En la entrega participaron Roberto Dillon, presidente de Cáritas de Monterrey; Antonio Vázquez Acevedo, director general de la institución; Tere Villarreal, cofundadora de la Asociación Alzheimer de Monterrey; Sofía Fernández, así como integrantes del patronato y directivos de Cáritas.