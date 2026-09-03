Quintana Roo realiza sus primeras cirugías robóticas en hospital público

Quintana Roo inició una nueva etapa en materia de atención médica especializada con la realización de las primeras cirugías robóticas en el estado, efectuadas en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió las instalaciones del nosocomio para conocer el funcionamiento de esta tecnología, cuya puesta en marcha representa el inicio formal del Programa de Cirugía Robótica en el hospital, inaugurado el pasado 31 de agosto.

Las primeras operaciones se realizaron con el sistema robótico de brazos modulares VERSIUS, tecnología disponible únicamente en cinco hospitales del país. En esta primera jornada se practicaron dos colecistectomías a pacientes mayores de 18 años.

Una de las intervenciones estuvo a cargo de la doctora María de los Ángeles Martínez Ferretiz, especialista adscrita al Servicio de Cirugía y profesora titular del curso de posgrado de Cirugía General. La médica es la segunda mujer certificada en México para operar este sistema y la primera en contar con esta certificación en toda la Península de Yucatán.

El primer paciente intervenido fue un hombre de 48 años con diagnóstico de colecistitis crónica. La cirugía para retirar la vesícula biliar concluyó sin complicaciones y el paciente se reportó en buen estado de salud.

De acuerdo con especialistas, la cirugía robótica ofrece mayor precisión durante las intervenciones gracias a una visión tridimensional y a un mayor alcance y profundidad de los instrumentos quirúrgicos. Entre sus beneficios se encuentran incisiones más pequeñas, menor riesgo de sangrado, reducción del dolor postoperatorio, menor posibilidad de infección y una recuperación más rápida.

Con esta capacitación, el uso del sistema podrá ampliarse gradualmente a procedimientos de mayor complejidad, entre ellos histerectomías, cirugías relacionadas con cáncer de próstata y otras intervenciones especializadas.

Mara Lezama reconoció al personal médico que participa en la implementación del programa y subrayó que la incorporación de equipamiento de alta especialidad en una institución pública representa un avance para mejorar la calidad de los servicios de salud.