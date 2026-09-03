Desde Tlaxcala, Ana Lilia Rivera respalda el liderazgo de Sheinbaum en la defensa de la nación

Desde Tlaxcala, Ana Lilia Rivera respalda el liderazgo de Sheinbaum

Durante una asamblea informativa, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el estado, destacando el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la protección de la independencia del país.

​Rivera enfatizó que hoy México cuenta con la presidenta Sheinbaum que con una voz firme, salvaguarda los intereses de la nación y el derecho fundamental del pueblo a decidir su propio destino. Asimismo, subrayó que la soberanía no es un concepto estático, sino una causa que exige un trabajo constante y directo en el territorio, codo a codo con las comunidades.

“La soberanía exige defenderla todos los días, en el territorio, junto al pueblo, recorriendo las comunidades, informando, organizando y escuchando de manera permanente” señaló.

La aspirante ha mantenido su compromiso con esta lucha recorriendo los municipios, escuchando las demandas sociales e informando a la ciudadanía.

​Además señaló la importancia de combatir las noticias falsas para fortalecer la conciencia colectiva y garantizar un pueblo informado. Al mismo tiempo incitó a la población a mantener activa la participación popular de forma permanente, más allá de los tiempos o coyunturas electorales.

​Finalmente, la aspirante sostuvo que el trabajo en Tlaxcala continuará enfocándose en consolidar la organización social y consolidar un diálogo abierto con la gente. Con estas acciones, busca asegurar que el ejercicio democrático sea un proceso continuo de transformación y no solo un evento coyuntural en las urnas.

“En Tlaxcala seguimos combatiendo la desinformación, fortaleciendo la conciencia colectiva y manteniendo viva la participación de nuestra gente, más allá de cualquier coyuntura electoral” apuntó.