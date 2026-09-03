Fiscalía de Oaxaca y fuerzas federales asestan nuevo golpe a la ASAEO con seis cateos en Valles Centrales

Tres detenidos tras operativo contra ASAEO

Como parte de operativos anteriores, la Fiscalía de Oaxaca y fuerzas federales asestaron nuevo golpe a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) , organización gremial de transporte y comerciantes que enfrenta operativos de seguridad y la detención de su cúpula desde hace varias semanas.

Estas acciones donde participaron además de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal forman parte de la investigación que llevan a cabo las autoridades para desarticular las estructuras vinculadas con las actividades ilícitas detectadas en la región.

Esta etapa de acciones estratégicas en los Valles Centrales contra la ASAEO se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución emitida por un Juez de Control de los Valles Centrales, por lo cual de desarrollaron seis cateos en distintos inmuebles vinculados con actividades operativas y administrativas de la organización donde se detuvo a tres personas.

La fiscalía investiga a la organización por presuntos actos de extorsión, cobro de piso, despojo violento de tierras, narcomenudeo y homicidios.

Para la ejecución de estas diligencias se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el C5i y la UFAE, instituciones que participaron en las labores de contención y seguridad perimetral.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas identificadas con las iniciales E.M.M.S., J.Z.M. y A.V.M.M. Asimismo, fueron aseguradas armas de fuego, droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, radios de comunicación y dos vehículos.

Los inmuebles intervenidos quedaron bajo aseguramiento de las autoridades.

Los cateos se realizaron en la Agencia de Policía de Cinco Señores, en Oaxaca de Juárez; Santo Domingo Barrio Bajo, Villa de Etla; dos domicilios ubicados en la Colonia Centro, en Soledad Etla; la Colonia Francisco I. Madero, en Santa Cruz Xoxocotlán; y la localidad de Guadalupe Hidalgo, en Etla.