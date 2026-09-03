Titular de la Semarnat firmará el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares en Guadalajara

Alicia Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra inaugurará este viernes la Feria Nacional Forestal 2026, en Guadalajara, Jalisco, donde también se llevará a cabo la firma del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares.

Este evento será una oportunidad para profundizar la consideración del valor de los ecosistemas y el desarrollo sustentable en el país; convocará a productores y representantes de comunidades indígenas y de la sociedad civil.

La secretaria federal estará acompañada de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter Pérez y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

En la Sala Guillermo del Toro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara se ofrecerá la Conferencia Magistral “La Ruta hacia el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares” en la que destacará la importancia de los ecosistemas naturales.

“Entre los objetivos está promover la producción sustentable libre de deforestación, apoyar las empresas forestales de mujeres, impulsar el financiamiento de programas de Pago por Servicios Ambientales y fortalecer la comercialización de productos forestales de origen legal, entre otros”. También participará el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Graf Montero y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche Petersen.

Además, la representante Colectiva en Artemali Ocoxal y consejera titular de la Representación Organizaciones y Grupos de Mujeres del Consejo Nacional Forestal, María del Socorro García Hernández y el Gerente de la Industria de Pueblos Mancomunados y Representante Provisional de la Alianza de Industrias Comunitarias, Israel Santiago García.