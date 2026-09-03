Tamaulipas rehabilita puente San Manuel en Abasolo

Por medio de la Secretaría de Obras Públicas, el estado de Tamaulipas, lleva a cabo la rehabilitación del Puente San Manuel en el kilómetro 14+300 de la carretera Jiménez-Abasolo, con el propósito de fortalecer las condiciones de movilidad y funcionalidad de esta importante vía de comunicación.

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que los trabajos forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para conservar y mejorar la infraestructura carretera de Tamaulipas con una inversión superior a los 31 millones de pesos.

“Con la visión del gobernador ejecutamos este tipo de obras para garantizar vialidades seguras y eficientes para el bienestar de las familias de esta región, además de transportistas y usuarios que diariamente utilizan esta ruta”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Explicó que la rehabilitación del puente San Manuel contempla trabajos orientados a mejorar las condiciones estructurales y de servicio, permitiendo que este tramo opere de manera más segura y eficiente para quienes transitan por la carretera Jiménez-Abasolo.

Cepeda Anaya agregó que con estas acciones, la Secretaría de Obras Públicas mantiene una estrategia permanente de atención a la red carretera estatal, mediante la rehabilitación y la conservación de vialidades que requieren intervención para prolongar su vida útil y ofrecer mejores condiciones de tránsito.