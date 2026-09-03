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La rehabilitación del puente San Manuel contempla trabajos orientados a mejorar las condiciones estructurales y de servicio, permitiendo que este tramo opere de manera más segura y eficiente para quienes transitan por la carretera Jiménez-Abasolo

Tamaulipas rehabilita puente San Manuel en Abasolo

Por Diana Chávez Zea
Tamaulipas rehabilita puente San Manuel en Abasolo

Por medio de la Secretaría de Obras Públicas, el estado de Tamaulipas, lleva a cabo la rehabilitación del Puente San Manuel en el kilómetro 14+300 de la carretera Jiménez-Abasolo, con el propósito de fortalecer las condiciones de movilidad y funcionalidad de esta importante vía de comunicación.

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que los trabajos forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para conservar y mejorar la infraestructura carretera de Tamaulipas con una inversión superior a los 31 millones de pesos.

“Con la visión del gobernador ejecutamos este tipo de obras para garantizar vialidades seguras y eficientes para el bienestar de las familias de esta región, además de transportistas y usuarios que diariamente utilizan esta ruta”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Explicó que la rehabilitación del puente San Manuel contempla trabajos orientados a mejorar las condiciones estructurales y de servicio, permitiendo que este tramo opere de manera más segura y eficiente para quienes transitan por la carretera Jiménez-Abasolo.

Cepeda Anaya agregó que con estas acciones, la Secretaría de Obras Públicas mantiene una estrategia permanente de atención a la red carretera estatal, mediante la rehabilitación y la conservación de vialidades que requieren intervención para prolongar su vida útil y ofrecer mejores condiciones de tránsito.

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