Detienen a 9 personas en posesión de armamento en El Rosario, Sinaloa

Integrantes del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República detuvieron el pasado lunes a 9 personas en posesión de armamento en El Rosario, municipio de Sinaloa.

Entre los 9 detenidos se encuentran 4 personas de nacionalidad colombiana y 1 cubana, a quienes se les aseguraron:

1 inmueble

9 fusiles automáticos

54 cargadores

2,620 cartuchos

5 kilogramos de una hierba con las características a la marihuana.

Equipo táctico diverso

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con estos resultados durante la presente administración han logrado la detención de 52,519 personas y el aseguramiento de 26,130 armas de fuego, 4´675,435 cartuchos, 117,390 cargadores y 128,565 kilogramos de marihuana, lo que debilita las estructuras criminales.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.