Oaxaca estrenará nueva Constitución Intercultural; afrontará nuevos desafíos: Antonino Morales

Antonino Morales, senador de Morena

Senadores de Morena celebraron la iniciativa del gobierno de Oaxaca para elaborar una nueva Constitución para esa entidad que reconozca la interculturalidad que coexiste en el estado.

El nuevo texto reduce de 142 a 81 artículos, actualiza el lenguaje, elimina contradicciones y, sobre todo, incorpora una visión intercultural única en México, detalla el senador, Antonino Morales

Entre sus avances—agrega —se , eleva a rango constitucional la Sala de Justicia Indígena y Afromexicana, reconoce a la Madre Tierra como ser viviente y convierte en derechos los programas sociales que antes dependían solo de la voluntad del gobierno.

Por primera vez en el país, se incluyen tres principios fundamentales en una Constitución: la interculturalidad, ser integral y popular. La iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal busca sustituir la Constitución de 1922, que tras más de 850 reformas había perdido orden y coherencia.

Morales Toledo celebró la presentación formal del proyecto de nueva Constitución para el estado, realizada por el Gobierno de Oaxaca ante el Congreso local. El legislador calificó la iniciativa como un parteaguas en la historia jurídica del país, al tratarse de una carta magna elaborada con la participación directa de los pueblos originarios y afromexicano.

“Este proyecto no sale de una oficina gubernamental como en el pasado, es el resultado de más de 8 mil voces reunidas en las ocho regiones del estado. Por primera vez, una Constitución se hace desde abajo hacia arriba, reconociendo a nuestros 16 pueblos originarios y al pueblo afromexicano en condiciones de igualdad”, destacó

La nueva Constitución, que incorpora más de mil 800 participaciones en mesas temáticas y 129 iniciativas de diputados, también fortalece los mecanismos de participación comunitaria como la guelaguetza, el tequio y la faena, y establece límites a fenómenos como la gentrificación y el uso indebido de la inteligencia artificial.

El senador Morales Toledo hizo un llamado al Congreso de la Unión para que tenga a la Constitución Pluricultural de Oaxaca como referente en la construcción de leyes porque, “es el pacto de nuestros pueblos que exigen justicia y deciden su propio destino. Con esta iniciativa el gobernador Salomón Jara Cruz coloca a Oaxaca en la vanguardia de la Cuarta Transformación”.