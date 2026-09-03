Puebla destaca resultados obtenidos en trabajo coordinado con la federación

Alejandro Armenta

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentara su segundo Informe de Gobierno, el gobernador Alejandro Armenta encabezó una rueda de prensa en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México para detallar cómo el Gobierno de Puebla ha traducido en el territorio estatal los principales ejes de la estrategia nacional: ciencia y tecnología, agua, vivienda, seguridad, infraestructura y bienestar.

En materia de ciencia y tecnología, el mandatario destacó los avances de cuatro proyectos estratégicos desarrollados en coordinación con el Gobierno de México que tienen como objetivo el desarrollo y bienestar para las y los poblanos: Olinia, proyecto nacional de electromovilidad que construye su primer vehículo en el Instituto Tecnológico de Puebla; la sede en Puebla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que inició actividades el 31 de agosto con 329 estudiantes de Medicina Familiar y Comunitaria y 48 de Enfermería Familiar y Comunitaria; Kutsari que es el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, con operaciones en Cholula junto con el INAOE; y Yankuilotl, la empresa estatal que integra ensamblaje electrónico, desarrollo de software y el Sistema Estatal de Bicicletas Públicas.

En materia hídrica y ambiental, informó que el proyecto de rescate del río Atoyac y del Lago de Valsequillo, impulsado dentro de la estrategia nacional de saneamiento de cuencas que también atiende los ríos Lerma, Santiago y Tula, ha permitido instalar más de 400 sistemas de captación de agua desde Santa Rita Tlahuapan hasta San Matías Tlalancaleca, así como construir plantas de tratamiento y colectores. Añadió que Puebla fue además la sede del banderazo nacional de reforestación en el volcán Iztaccíhuatl, en coordinación con el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En vivienda, el gobernador señaló que el estado cuenta con más de 60 mil casas en construcción a través de Infonavit, CONAVI, ISSSTE y FOVISSSTE.

En seguridad, el gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que los Centros Libre Carmen Serdán han contribuido a una reducción de más de 60% en los feminicidios respecto a 2024, con la participación coordinada de las fiscalías, la Secretaría de Gobernación, el DIF y la Secretaría de las Mujeres. En bienestar, indicó que más de un millón y medio de familias poblanas reciben apoyos de programas federales, entre becas y pensiones para personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

En infraestructura carretera, señaló que el país avanza 88 por ciento en la repavimentación de 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje a nivel nacional, de los cuales más de mil 100 kilómetros corresponden a la Mixteca de Puebla y Oaxaca, mientras que en el ámbito estatal el Gobierno de Puebla proyecta pavimentar 150 mil calles hacia 2030, con 15 trenes de pavimento y 25 módulos de infraestructura.

En desarrollo económico, mencionó el arranque del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar y el crecimiento de la marca Puebla 5 de Mayo, con más de 2 millones de dólares en ventas de productos poblanos en Estados Unidos. En el campo, destacó que el parque de maquinaria agrícola pasará de 800 a 2 mil 500 equipos en 2026 y a 4 mil equipos para 2030. En vinculación internacional, Armenta Mier informó sobre el fortalecimiento de la conectividad aérea con las comunidades poblanas en el extranjero, que pasó de seis a 20 vuelos desde 2024, y la próxima apertura de la Casa por Amor a Puebla en Houston.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, explicó que el Centro de Diseño y Prototipado de Olinia, ya permitió desarrollar el primer vehículo del proyecto, con la participación de más de 80 especialistas del Tecnológico Nacional de México, UNAM e IPN. Añadió que también se trabaja en la llegada de una fábrica de baterías a la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, en San José Chiapa. Destacó que Kutsari, con sede operativa en Cholula y colaboración con el INAOE, articula capacidades de más de 50 instituciones y centros de investigación para fortalecer el diseño de circuitos integrados y la soberanía tecnológica.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México, los municipios, instituciones educativas, centros de investigación y sectores productivos para impulsar proyectos que generen conocimiento, empleo, infraestructura y bienestar. Puebla acompaña la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalece su participación en la construcción de un país con mayor soberanía tecnológica, desarrollo sustentable y mejores oportunidades para las familias.