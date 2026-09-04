Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora

Autoridades de seguridad lograron asegurar más de tres toneladas de metanfetamina durante un operativo realizado en el estado de Sonora, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario dio a conocer el resultado como parte de las acciones que realizan las instituciones federales para combatir el tráfico y distribución de drogas en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, el aseguramiento representa un golpe importante para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, debido a que la cantidad decomisada equivale a millones de dosis que ya no llegarán a las calles.

Las autoridades federales mantienen operativos en distintos puntos del país para localizar cargamentos de sustancias ilícitas, además de identificar a las personas y grupos que participan en su producción, traslado y distribución.

Sonora es considerado un punto estratégico para las actividades de seguridad debido a su ubicación y a su conexión con diferentes rutas de traslado hacia la frontera norte. Por esta razón, las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia y realizan operativos para detectar cargamentos de drogas.

El aseguramiento de la metanfetamina forma parte de una estrategia federal que busca afectar las operaciones y las ganancias económicas de los grupos dedicados al narcotráfico.

García Harfuch ha señalado que una de las prioridades del Gobierno federal es evitar que las drogas lleguen a los consumidores y, al mismo tiempo, reducir la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales.

Además de los decomisos de drogas, las autoridades han realizado acciones para asegurar armas, detener a integrantes de grupos criminales y destruir instalaciones utilizadas para la fabricación de sustancias ilícitas.

En semanas recientes, las fuerzas de seguridad también han informado sobre otros aseguramientos importantes de drogas en distintas entidades. Estas acciones son parte de los operativos coordinados entre instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El combate al narcotráfico busca no solamente retirar las drogas del mercado, sino también afectar las estructuras que permiten que estas sustancias sean producidas y trasladadas.

La metanfetamina es una droga sintética que puede provocar graves daños a la salud de las personas que la consumen. Su producción y distribución también representan una fuente de ingresos para grupos del crimen organizado.

Por ello, los decomisos de grandes cantidades de esta sustancia son considerados por las autoridades como acciones importantes dentro de la estrategia de seguridad nacional.

El secretario de Seguridad ha informado que durante la actual administración se han realizado numerosos operativos contra organizaciones criminales, con resultados que incluyen el aseguramiento de drogas, armas y vehículos, además de la detención de personas relacionadas con actividades delictivas.

El Gobierno federal sostiene que estos operativos continuarán en diferentes estados del país con el objetivo de reducir la capacidad de operación de los grupos criminales.

El aseguramiento registrado en Sonora se suma a las acciones realizadas contra el tráfico de drogas y representa una pérdida económica para las organizaciones que pretendían introducir esta sustancia al mercado.Las autoridades indicaron que continuarán trabajando mediante labores de inteligencia y coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad para localizar cargamentos, detener a los responsables y evitar que las drogas lleguen a la población.