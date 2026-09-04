Sheinbaum llega a San Luis Potosí para presentar resultados de su Segundo Informe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegará este viernes 4 de septiembre a San Luis Potosí como parte de la gira nacional que realiza después de presentar su Segundo Informe de Gobierno, con el objetivo de compartir con la población los principales resultados de su administración.

La mandataria federal encabezará a las 13:30 horas el encuentro denominado “Honestidad y resultados en San Luis Potosí”, que se llevará a cabo en la Arena Potosí. En el evento estará acompañada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. La visita forma parte de una gira que Sheinbaum realiza por diferentes entidades del país para llevar a los estados el balance de los primeros dos años de su gobierno y explicar los avances alcanzados en diferentes áreas.

La presidenta presentó formalmente su Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre desde Palacio Nacional. Durante su mensaje habló sobre temas como seguridad, economía, programas sociales, educación, salud y obras públicas. Entre los principales resultados que destacó se encuentran los avances en los Programas para el Bienestar, los cuales, de acuerdo con lo informado por la presidenta, llegarán a más de 42 millones de personas al cierre de 2026, con una inversión cercana a un billón de pesos.

También resaltó los resultados en materia laboral. Sheinbaum señaló que el salario mínimo ha tenido un importante incremento en términos reales y que la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005. En educación, la presidenta informó sobre la creación de nuevos espacios para estudiantes de nivel medio superior. Para este año se contempla generar 156 mil nuevos lugares mediante la construcción y ampliación de planteles educativos.

Otro de los temas mencionados durante el informe fue la salud. El Gobierno federal informó sobre la operación de nuevos hospitales y unidades médicas, además de acciones para incrementar la atención especializada en los estados que forman parte del sistema IMSS-Bienestar. La seguridad también ocupó un lugar importante en el mensaje presidencial. Sheinbaum presentó cifras relacionadas con la reducción de homicidios y destacó las acciones realizadas por las instituciones de seguridad durante su administración.

Durante su visita a San Luis Potosí, la presidenta tendrá la oportunidad de presentar estos resultados directamente a la población y hablar sobre los programas y proyectos que tienen presencia en la entidad. La gira nacional de Sheinbaum contempla visitas a distintos estados del país para informar sobre las acciones realizadas durante sus primeros dos años de gobierno. El objetivo es que los resultados del informe no solamente sean presentados en la Ciudad de México, sino también directamente en las entidades.

La visita también representa un encuentro entre el Gobierno federal y las autoridades de San Luis Potosí, encabezadas por Ricardo Gallardo Cardona. El gobernador acudió anteriormente a la presentación del Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. De esta manera, San Luis Potosí será uno de los primeros estados en recibir a la presidenta como parte de esta gira de rendición de cuentas. El encuentro en la Arena Potosí permitirá a la población conocer de manera directa los avances que el Gobierno federal considera más importantes durante estos dos años de administración.