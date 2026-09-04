Detienen a “El Amarillo”, presunto líder de célula ligada a Los Rusos en Guerrero

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado por autoridades como presunto líder de una célula criminal vinculada con el grupo conocido como Los Rusos, fue detenido durante un operativo realizado en Lomas de Angelópolis, Puebla.

La captura ocurrió como resultado de trabajos de investigación realizados por autoridades federales, quienes utilizaron información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y coordinaron acciones con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Puebla y Guerrero. De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Amarillo” era considerado uno de los principales generadores de violencia de una célula relacionada con Los Rusos, organización que mantiene presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

Junto con el presunto líder criminal fueron detenidas otras dos personas, quienes, según las autoridades, se desempeñaban como sus escoltas. Durante el operativo también fueron aseguradas armas, drogas y un vehículo de lujo. Las autoridades relacionan a Govén Ulisses “N” con diferentes delitos, entre ellos extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas. Además, contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La detención fue realizada fuera de Guerrero, en una zona residencial de Puebla, lo que permitió ubicar al presunto integrante de esta estructura criminal pese a que las autoridades lo relacionan principalmente con actividades delictivas en Acapulco. El caso vuelve a poner atención sobre la operación de diferentes grupos criminales que disputan territorios y actividades ilícitas en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde las autoridades han realizado distintos operativos durante los últimos meses.

Sin embargo, información sobre Los Rusos señala que el nombre ha sido utilizado para identificar estructuras criminales diferentes en distintas partes del país. Por ello, las autoridades han señalado distintos liderazgos y zonas de operación, por lo que no necesariamente todas las organizaciones identificadas con ese nombre forman parte de una misma estructura. En Guerrero, este grupo ha sido relacionado con hechos de violencia y con actividades como la venta y distribución de drogas, extorsiones y homicidios. En meses recientes también han sido detenidas personas señaladas como integrantes o líderes de células vinculadas con esta organización en Acapulco.

La captura de “El Amarillo” representa otro golpe a las estructuras criminales que operan en la entidad, debido a que las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia. El operativo también muestra la coordinación entre instituciones de seguridad de diferentes niveles y entidades, ya que las investigaciones realizadas en Guerrero permitieron ubicar al presunto delincuente en Puebla.

Después de su detención, “El Amarillo” y las otras dos personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. La captura ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades federales y estatales para combatir a los grupos dedicados a delitos como homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de drogas, principalmente en zonas donde se mantiene una disputa por el control territorial.