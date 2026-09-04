Colima se coloca entre los estados con mejor calidad laboral

El estado de Colima se colocó entre las entidades con mejores condiciones laborales del país durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal (ICCOE).Según los resultados correspondientes al periodo de abril a junio de este año, Colima ocupó el cuarto lugar nacional, con una calificación de 80.5 puntos de 100 posibles, lo que permitió que la entidad se ubicara dentro del nivel considerado como alto en materia laboral.

El índice fue publicado por el periódico El Economista y tiene como objetivo conocer las condiciones del mercado laboral en las 32 entidades federativas de México. Para ello, toma en cuenta diferentes indicadores relacionados con el acceso al empleo y las condiciones en las que trabajan las personas. En los primeros lugares del ranking se ubicó Querétaro, que alcanzó 82.4 puntos y ocupó el primer lugar nacional. En segundo sitio quedó Nuevo León, con 82 puntos, mientras que Jalisco se posicionó en el tercer lugar, con 81.3 puntos. Después de estas entidades apareció Colima, con sus 80.5 puntos. De acuerdo con los resultados, estos cuatro estados fueron los únicos que alcanzaron el semáforo verde, que representa el nivel más alto dentro del indicador.

Uno de los aspectos que ayudó a Colima a conseguir esta posición fue su baja tasa de ocupación en el sector informal. El estado registró una tasa de 18.31 por ciento, considerada como la segunda más baja entre las entidades del país. La informalidad es uno de los principales problemas del mercado laboral mexicano, debido a que muchas personas trabajan sin contar con todas las prestaciones y derechos que normalmente ofrece un empleo formal.

Otro de los indicadores favorables para Colima fue la tasa de desocupación. Durante el segundo trimestre del año, la entidad registró un porcentaje de 1.58 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra que la colocó como el tercer estado con menor desempleo a nivel nacional. Estos resultados muestran que una gran parte de las personas que forman parte de la población económicamente activa en Colima cuenta con alguna actividad laboral.

Sin embargo, el estado también presentó algunos puntos que todavía representan retos. Entre ellos se encuentra la informalidad laboral general, que alcanzó 46.24 por ciento, así como el indicador de ocupación parcial y desocupación, que se ubicó en 8.71 por ciento, en ambos casos, Colima ocupó el lugar número 12 a nivel nacional. El ICCOE permite observar las diferencias que existen entre los estados en materia de empleo y sirve también para comparar las condiciones laborales de cada entidad.

Además de Colima, otros estados tuvieron resultados diferentes. En el nivel medio bajo, identificado con el semáforo naranja, se encontraron 16 entidades, entre ellas Estado de México, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato y Oaxaca. En contraste, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Tabasco se ubicaron en el semáforo rojo, que representa el nivel bajo y las peores condiciones dentro del índice.

El resultado coloca a Colima como una de las entidades con mejor desempeño laboral durante el segundo trimestre del año, aunque los propios indicadores también muestran que todavía existen problemas que deben atenderse, principalmente relacionados con la informalidad laboral. El objetivo del índice es conocer cómo se encuentra el mercado laboral de cada estado, principalmente en aspectos relacionados con el acceso al trabajo, y generar una comparación entre las entidades.