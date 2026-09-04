Tamaulipas fortalece la sanidad del ganado con nuevo convenio

Con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias del ganado y proteger la actividad ganadera del estado, autoridades de Tamaulipas formalizaron un convenio para fortalecer las acciones de sanidad del hato ganadero.

El acuerdo busca que las instituciones involucradas trabajen de manera coordinada para prevenir enfermedades que puedan afectar a los animales y, al mismo tiempo, mantener la calidad de los productos que se generan en el sector pecuario. La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas informó sobre la formalización de este convenio, como parte de las acciones que se realizan para apoyar a los productores ganaderos de la entidad.

La sanidad animal es uno de los principales temas para el sector, debido a que una enfermedad puede provocar pérdidas económicas para los productores y afectar la comercialización del ganado. Por esta razón, las autoridades consideran importante mantener medidas de prevención, vigilancia y atención.

Con este convenio se busca fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades y los integrantes del sector ganadero, con la finalidad de contar con mejores condiciones para la producción y movilización de animales. Tamaulipas cuenta con una importante actividad ganadera, por lo que mantener un hato sano también representa una forma de proteger la economía de las familias que dependen directamente de esta actividad.

Las acciones de sanidad también tienen relación con la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores. Mantener controles adecuados sobre el ganado permite reducir riesgos y favorecer que la carne y otros productos de origen animal cumplan con las condiciones necesarias para su comercialización. El Gobierno de Tamaulipas ha señalado que el fortalecimiento del sector ganadero forma parte de las estrategias para impulsar el desarrollo del campo. Durante este año también se han destinado recursos para programas relacionados con el fomento ganadero y la sanidad animal.

Además de la atención sanitaria, el sector pecuario tamaulipeco ha impulsado acuerdos con instituciones educativas para mejorar aspectos como la nutrición, reproducción, manejo de especies, investigación y capacitación de los productores. Un ejemplo es el convenio firmado recientemente entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. En este sentido, la coordinación entre autoridades, productores y especialistas busca que las medidas de prevención puedan aplicarse de manera más efectiva en las diferentes regiones del estado.

El nuevo convenio representa una herramienta para continuar con estas acciones y atender uno de los temas más importantes para la ganadería: conservar animales sanos y reducir la posibilidad de que enfermedades afecten la producción.

Para los ganaderos, contar con mejores condiciones sanitarias también puede ayudar a mantener sus actividades comerciales y facilitar el acceso a mercados que requieren controles de sanidad y calidad. Las autoridades estatales indicaron que continuarán trabajando con el sector para fortalecer las condiciones productivas del campo tamaulipeco y apoyar a quienes dependen de la ganadería.

Con estas acciones, Tamaulipas busca mantener una actividad ganadera más segura, productiva y preparada para enfrentar los problemas sanitarios que puedan presentarse. El objetivo final es que los productores tengan mejores herramientas para cuidar a sus animales, proteger sus ingresos y contribuir a que los productos ganaderos que llegan a la población mantengan condiciones adecuadas de calidad y sanidad.